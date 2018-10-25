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В ЄС нагадали Києву про
заборону на вивезення лісу

В ЄС нагадали Києву про заборону на вивезення лісу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:38

В ЄС нагадали Києву про заборону на вивезення лісу

Пропонуємо до обговорення:
Євросоюз знову закликає Україну зняти мораторій на експорт необробленої деревини, а також впровадити адміністративні та інституційні реформи, а також забезпечити функціонування адміністративної системи.

Дивися повний текст В ЄС нагадали Києву про заборону на вивезення лісу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:38

в этот раз отморозиться не получится - "помощь" в размере 500 лямов евро зачислена в бюджет, лес надо отдать
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:45

Совсем вэлыкыя друзи Украины берега потеряли. Лес под видом дров уже не устраивает?
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:51

Re: В ЄС нагадали Києву про заборону на вивезення лісу

  sequence написав:в этот раз отморозиться не получится - "помощь" в размере 500 лямов евро зачислена в бюджет, лес надо отдать

Не набридло брехати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:24

  lapay написав:
  sequence написав:в этот раз отморозиться не получится - "помощь" в размере 500 лямов евро зачислена в бюджет, лес надо отдать

Не набридло брехати?

Эх лес поехал

https://korrespondent.net/business/econ ... yz-ukrayny
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:14

Re: В ЄС нагадали Києву про заборону на вивезення лісу

  lapay написав:Не набридло брехати?
А на видео наверно вагоны с шоколадками рошен поехали?
Хотя
  sequence написав:"помощь" в размере 500 лямов евро зачислена в бюджет, лес надо отдать
можно и "озабоченность" проявить, вот СП2 запретите и тогда про лес поговорим..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:30

Re: В ЄС нагадали Києву про заборону на вивезення лісу

  Джон написав:А на видео наверно вагоны с шоколадками рошен поехали?

Контрабандою в Китай. А чё, показали лохторату якісь вагони, і готово - народ нєгодуєт. ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 20:37

  lapay написав:
  Джон написав:А на видео наверно вагоны с шоколадками рошен поехали?

Контрабандою в Китай. А чё, показали лохторату якісь вагони, і готово - народ нєгодуєт. ;)


В Китай вагонами - только через РФ :mrgreen: Какие бы там сказки не рассказывал Омелян про "Новый Шелковый путь"... Вы что сепар такое заявлять? :mrgreen:

Предлагаю шутки в сторону - тема серьезная. ЕС использует наших дурачков при власти в хвост и гриву. "Помощь" на условиях возврата и процентов - берите еще. Лес, руду, зерно, рабочую силу - давайте еще. Очень глупо с нашей (в смысле наших провластных дурачков) стороны!

Суть Соглашения об Ассоциации для Украины то другая (была), по крайней мере декларировалась другая - иметь возможность продать свой продукт добавленной стоимости без пошлин и квот на рынке объемом 500 миллионов платежеспособных потребителей! Ведь сырье они итак брали безо всяких зон свободной торговли.

И вот у меня вопрос - где ревизия условий договора? 4 года прошло, а объем экспорта в ЕС соответствует таковому времен до Ассоциации (17,5 млрд долларов 2017, 16,8 млрд долларов 2013).

Почему Гройсман, отвечающий за экономику, не поднимает вопрос недовольства украинской стороны условиями СА, и не требует их пересмотра?! Годовые квоты на поставки недефицитных для ЕС продуктов из Украины заказчиваются в феврале-марта каждого года. Зато лес от нас прям требуют, потому что свой европейцам жалко.

Но наши представители высшей власти только внутри страны со своими оппонентами последовательны и строги, а европейцам и американцам возразить ничего не могут, потому что языки заняты другим - ну вы меня поняли :twisted:

PS: да, сравнение без части Донбасса и Крыма, но их торговые отношения (были) завязаны на РФ, что видно с падением туда украинского экспорта по факту исключения неконтролируемых регионов из учета. Да и справедливым будем отметить, что их временная оккупация - это месть РФ за сближение Украины с Западом.

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... du-339219/

https://economics.unian.net/industry/89 ... o-265.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 20:53

Re: В ЄС нагадали Києву про заборону на вивезення лісу

  zРадио написав:Почему Гройсман, отвечающий за экономику, не поднимает вопрос недовольства украинской стороны условиями СА, и не требует их пересмотра?! Годовые квоты на поставки недефицитных для ЕС продуктов из Украины заказчиваются в феврале-марта каждого года. Зато лес от нас прям требуют, потому что свой европейцам жалко.

Ми євробляхи теж не пускаємо, хоч вони на цьому давно наполягають. Встанемо на ноги, тоді і будемо щось вимагати, як Польща від Німеччини, з тим же результатом. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 21:14

  lapay написав: Встанемо на ноги, тоді і будемо щось вимагати


Когда и как? Может это и нужно делать, отстаивая свои интересы при заключении договоров? А не ехидничая на форумах по отношению к своим же?..

Что касается евроблях - а кто против обнуления пошлин на их ввоз? Я только ЗА! Раздражает то в этой ситуации другое - нарушение закона рядом граждан. Но мы о другом сейчас.

Красиво рассуждать в духе - вот будем представлять силу, вот тогда расскажем всем. А как ее представлять эту силу, если прогибаться перед всеми (поочередно, если угодно, как мы уже 27 лет - то на Восток, то на Запад)?

Вам напомнить о т.н. тресковых войнах, которые маленькая Исландия вела против большой Великобритании (еще и Великобритании 1960-1970-х, а не нынешней обмельчавшей).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1 ... 0%BD%D1%8B

Или может вам более угодным будет пример нейтральной во всех смыслах, кроме собственных интересов, Швейцарии, которая прячет у себя деньги со всего мира, и не задает глупых вопросов - ты чьих будешь, на каком языке говоришь, кто твой бог и нац. герои, отчего ни с кем не воевала уже 2 века и является самой процветающей в мире страной?..
zРадио
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