В ЄС нагадали Києву про заборону на вивезення лісу

Додано: Пон 17 гру, 2018 20:37

lapay написав: Джон написав: А на видео наверно вагоны с шоколадками рошен поехали? А на видео наверно вагоны с шоколадками рошен поехали?

Контрабандою в Китай. А чё, показали лохторату якісь вагони, і готово - народ нєгодуєт. Контрабандою в Китай. А чё, показали лохторату якісь вагони, і готово - народ нєгодуєт.

В Китай вагонами - только через РФКакие бы там сказки не рассказывал Омелян про "Новый Шелковый путь"... Вы что сепар такое заявлять?Предлагаю шутки в сторону - тема серьезная. ЕС использует наших дурачков при власти в хвост и гриву. "Помощь" на условиях возврата и процентов - берите еще. Лес, руду, зерно, рабочую силу - давайте еще. Очень глупо с нашей (в смысле наших провластных дурачков) стороны!Суть Соглашения об Ассоциации для Украины то другая (была), по крайней мере декларировалась другая - иметь возможность продать свой продукт добавленной стоимости без пошлин и квот на рынке объемом 500 миллионов платежеспособных потребителей! Ведь сырье они итак брали безо всяких зон свободной торговли.И вот у меня вопрос - где ревизия условий договора? 4 года прошло, а объем экспорта в ЕС соответствует таковому времен до Ассоциации (17,5 млрд долларов 2017, 16,8 млрд долларов 2013).Почему Гройсман, отвечающий за экономику, не поднимает вопрос недовольства украинской стороны условиями СА, и не требует их пересмотра?! Годовые квоты на поставки недефицитных для ЕС продуктов из Украины заказчиваются в феврале-марта каждого года. Зато лес от нас прям требуют, потому что свой европейцам жалко.Но наши представители высшей власти только внутри страны со своими оппонентами последовательны и строги, а европейцам и американцам возразить ничего не могут, потому что языки заняты другим - ну вы меня понялиPS: да, сравнение без части Донбасса и Крыма, но их торговые отношения (были) завязаны на РФ, что видно с падением туда украинского экспорта по факту исключения неконтролируемых регионов из учета. Да и справедливым будем отметить, что их временная оккупация - это месть РФ за сближение Украины с Западом.