В ЄС нагадали Києву про заборону на вивезення лісу

Додано: Пон 17 гру, 2018 22:02

lapay написав: zРадио написав: Когда и как? Может это и нужно делать, отстаивая свои интересы при заключении договоров? А не ехидничая на форумах по отношению к своим же?.. Когда и как? Может это и нужно делать, отстаивая свои интересы при заключении договоров? А не ехидничая на форумах по отношению к своим же?..

Я ж написав - як Польща від Німеччини, тобто, з нульовим результатом. Лукашенко теж від Путіна щось вимагає, з таким же результатом.

Просити ми можемо, вимагати - малоефективно.

Перемовини йдуть тоді, коли обидві сторони якось залежать одна від одної. Щоб ЄС від нас якось залежав, треба туди експортувати в рази більше. Я ж написав - як Польща від Німеччини, тобто, з нульовим результатом. Лукашенко теж від Путіна щось вимагає, з таким же результатом.Просити ми можемо, вимагати - малоефективно.Перемовини йдуть тоді, коли обидві сторони якось залежать одна від одної. Щоб ЄС від нас якось залежав, треба туди експортувати в рази більше.

Признайтесь, вы никогда не вели коммерческие переговоры. Разве что торговались на базаре - я не для того, чтобы обидеть, просто реальность не совместима с вашими рассуждениями. Был бы опыт, вы бы мыслили иначе.Когда ты работаешь с двумя сторонами, являющимися противниками между собой, то поставить свои условия 1-ой за отказ от работы со 2-й - не просто легко, а как два пальца! Постараться в данной ситуации нужно как раз для того, чтобы за отказ от работы со 2-й умудриться ничего не получить от 1-ой!Сама постановка вопроса - отказаться от двух в пользу одного - неразумна. Но если уж есть такие твердные убежденные намерения, то не остаться в дураках очень просто.Чтобы вам было понятней - на примере Лукашенко это выглядело бы следующим образом: от РФ он ничего не получит, работая только с РФ (что сегодня и происходит, и что вы справедливо отметили). Но если начать работать с ЕС, не отказываясь от работы с РФ, то на этапе выбора можно и нужно поставить свои условия обеим сторонам, и обе их примут, прежде, чем выбирающий скажет одной из них - нет, а второй - да