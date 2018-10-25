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В ЄС нагадали Києву про заборону на вивезення лісу
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 гру, 2018 21:30
zРадио написав:
Когда и как? Может это и нужно делать, отстаивая свои интересы при заключении договоров? А не ехидничая на форумах по отношению к своим же?..
Я ж написав - як Польща від Німеччини, тобто, з нульовим результатом. Лукашенко теж від Путіна щось вимагає, з таким же результатом.
Просити ми можемо, вимагати - малоефективно.
Перемовини йдуть тоді, коли обидві сторони якось залежать одна від одної. Щоб ЄС від нас якось залежав, треба туди експортувати в рази більше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Пон 17 гру, 2018 22:02
lapay написав: zРадио написав:
Когда и как? Может это и нужно делать, отстаивая свои интересы при заключении договоров? А не ехидничая на форумах по отношению к своим же?..
Я ж написав - як Польща від Німеччини, тобто, з нульовим результатом. Лукашенко теж від Путіна щось вимагає, з таким же результатом.
Просити ми можемо, вимагати - малоефективно.
Перемовини йдуть тоді, коли обидві сторони якось залежать одна від одної. Щоб ЄС від нас якось залежав, треба туди експортувати в рази більше.
Признайтесь, вы никогда не вели коммерческие переговоры. Разве что торговались на базаре - я не для того, чтобы обидеть, просто реальность не совместима с вашими рассуждениями. Был бы опыт, вы бы мыслили иначе.
Когда ты работаешь с двумя сторонами, являющимися противниками между собой, то поставить свои условия 1-ой за отказ от работы со 2-й - не просто легко, а как два пальца! Постараться в данной ситуации нужно как раз для того, чтобы за отказ от работы со 2-й умудриться ничего не получить от 1-ой!
Сама постановка вопроса - отказаться от двух в пользу одного - неразумна. Но если уж есть такие твердные убежденные намерения, то не остаться в дураках очень просто.
Чтобы вам было понятней - на примере Лукашенко это выглядело бы следующим образом: от РФ он ничего не получит, работая только с РФ (что сегодня и происходит, и что вы справедливо отметили). Но если начать работать с ЕС, не отказываясь от работы с РФ, то на этапе выбора можно и нужно поставить свои условия обеим сторонам, и обе их примут, прежде, чем выбирающий скажет одной из них - нет, а второй - да
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zРадио
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Додано: Пон 17 гру, 2018 22:09
zРадио написав:
Чтобы вам было понятней - на примере Лукашенко это выглядело бы следующим образом: от РФ он ничего не получит, работая только с РФ (что сегодня и происходит). Но если начать работать в ЕС, от сможет поставить свои условия и ЕС, и РФ
От тільки новий партнер втрати від відмови від старого не компенсує. Тай не так йдуть наші перемовини з ЄС, а у форматі: "Грошей хочеш? -Хочу-. Тоді роби так і так."
ЄС не закриває нам ринки - тільки не скасовує повністю мито, яке, до речі, Китай теж платить. Ми теж не скасовуємо мито на євробляхи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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