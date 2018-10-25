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В ЄС нагадали Києву про
заборону на вивезення лісу

В ЄС нагадали Києву про заборону на вивезення лісу
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  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 21:30

Re: В ЄС нагадали Києву про заборону на вивезення лісу

  zРадио написав:Когда и как? Может это и нужно делать, отстаивая свои интересы при заключении договоров? А не ехидничая на форумах по отношению к своим же?..

Я ж написав - як Польща від Німеччини, тобто, з нульовим результатом. Лукашенко теж від Путіна щось вимагає, з таким же результатом.
Просити ми можемо, вимагати - малоефективно.
Перемовини йдуть тоді, коли обидві сторони якось залежать одна від одної. Щоб ЄС від нас якось залежав, треба туди експортувати в рази більше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:02

  lapay написав:
  zРадио написав:Когда и как? Может это и нужно делать, отстаивая свои интересы при заключении договоров? А не ехидничая на форумах по отношению к своим же?..

Я ж написав - як Польща від Німеччини, тобто, з нульовим результатом. Лукашенко теж від Путіна щось вимагає, з таким же результатом.
Просити ми можемо, вимагати - малоефективно.
Перемовини йдуть тоді, коли обидві сторони якось залежать одна від одної. Щоб ЄС від нас якось залежав, треба туди експортувати в рази більше.


Признайтесь, вы никогда не вели коммерческие переговоры. Разве что торговались на базаре - я не для того, чтобы обидеть, просто реальность не совместима с вашими рассуждениями. Был бы опыт, вы бы мыслили иначе.

Когда ты работаешь с двумя сторонами, являющимися противниками между собой, то поставить свои условия 1-ой за отказ от работы со 2-й - не просто легко, а как два пальца! Постараться в данной ситуации нужно как раз для того, чтобы за отказ от работы со 2-й умудриться ничего не получить от 1-ой!

Сама постановка вопроса - отказаться от двух в пользу одного - неразумна. Но если уж есть такие твердные убежденные намерения, то не остаться в дураках очень просто.

Чтобы вам было понятней - на примере Лукашенко это выглядело бы следующим образом: от РФ он ничего не получит, работая только с РФ (что сегодня и происходит, и что вы справедливо отметили). Но если начать работать с ЕС, не отказываясь от работы с РФ, то на этапе выбора можно и нужно поставить свои условия обеим сторонам, и обе их примут, прежде, чем выбирающий скажет одной из них - нет, а второй - да
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:09

Re: В ЄС нагадали Києву про заборону на вивезення лісу

  zРадио написав:Чтобы вам было понятней - на примере Лукашенко это выглядело бы следующим образом: от РФ он ничего не получит, работая только с РФ (что сегодня и происходит). Но если начать работать в ЕС, от сможет поставить свои условия и ЕС, и РФ

От тільки новий партнер втрати від відмови від старого не компенсує. Тай не так йдуть наші перемовини з ЄС, а у форматі: "Грошей хочеш? -Хочу-. Тоді роби так і так."
ЄС не закриває нам ринки - тільки не скасовує повністю мито, яке, до речі, Китай теж платить. Ми теж не скасовуємо мито на євробляхи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:32

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  lapay написав:
  Джон написав:А на видео наверно вагоны с шоколадками рошен поехали?

Контрабандою в Китай. А чё, показали лохторату якісь вагони, і готово - народ нєгодуєт. ;)


Не, ну топить за власть - это конечно ваше личное дело.
Но, не признавать очевидные вещи и еще не мк месту вплетать туда зачем то Китай? :roll: Право, не стоит.

Вот, ноябрь 2018, порт Рени, Одесская область:
Как вывозят за границу древесину.

Как оказалось, лес заходит в порт Рени как «дрова», а в Румынию идет уже как полноценный кругляк.
https://censor.net.ua/news/3097983/kont ... mosiyichuk


Там, кстати одна интересная мысль прозвучала:
"Я еще не знаю, кто заказал Катерину Гандзюк, но с большой вероятностью Катю убили именно за этот олешковский лес-кругляк, который из морского порта Рени отправляется в Румынию и Болгарию под видом дров", - сказал Игорь Мосийчук.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:41

  lapay написав:
  zРадио написав:Чтобы вам было понятней - на примере Лукашенко это выглядело бы следующим образом: от РФ он ничего не получит, работая только с РФ (что сегодня и происходит). Но если начать работать в ЕС, от сможет поставить свои условия и ЕС, и РФ

От тільки новий партнер втрати від відмови від старого не компенсує. Тай не так йдуть наші перемовини з ЄС, а у форматі: "Грошей хочеш? -Хочу-. Тоді роби так і так."
ЄС не закриває нам ринки - тільки не скасовує повністю мито, яке, до речі, Китай теж платить. Ми теж не скасовуємо мито на євробляхи.


Сейчас, безусловно, переговоры не идут в формате "хочешь денег - на". Согласен с вами. По-честному, сейчас вообще с Западом нет переговоров, потому что Украину никто не представляет. Сейчас происходит монолог - нам говорят, что и как мы будем делать.

Но на этапе подготовки к подписанию соглашения от ЗСТ с ЕС - мы могли разыграть свою карту. И кстати, Янукович, в последний момент отказавшийся ставить подпись, что приписывают сейчас ему в заслуги, лишь немногим больше субъектности и стойкости проявил, чем Порошенко - он еще изначально, инициируя переговоры, показал, что нам нужно больше, чем им (хотя это не так), поставив Украну ниже ЕС. Так что оба "гаранта" оооочень постарались... в своих личных интересах. А Яныку это еще и аукнулось майданом - идиот просто сказочный...

PS: дались вам эти пошлины на авто - это единственное исключение, и оно не является концептуальным. Это просто коррупционная составляющая, навязанная Васадзе - наше якобы единственное "требование", которое еще и бьет по нашим же экономическим интересам сильнее, чем по интересам ЕС.
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:48

  tigr-uu написав:
  lapay написав:
  sequence написав:в этот раз отморозиться не получится - "помощь" в размере 500 лямов евро зачислена в бюджет, лес надо отдать

Не набридло брехати?

Эх лес поехал

https://korrespondent.net/business/econ ... yz-ukrayny

Це "остаточне прощавай" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:54

Re: В ЄС нагадали Києву про заборону на вивезення лісу

  zРадио написав:Но на этапе подготовки к подписанию соглашения от ЗСТ с ЕС - мы могли разыграть свою карту. И кстати, Янукович, в последний момент отказавшийся ставить подпись, что приписывают ему в "большие" заслуги, лишь немногим больше субъектности и стойкости проявил, чем Порошенко - он еще изначально, инициируя переговоры, показал, что нам нужно больше, чем им (хотя это не так), поставив Украны ниже ЕС. Так что оба "гаранта" очень постарались... в своих личных интересах. А Яныку это еще и аукнулось майданом - идиот просто сказочный...

Перемовини вів Янукович - з нього й питайте. Порошенко просто підписав вже узгоджений варіант, не міг не підписати після Майдану.
  zРадио написав:PS: дались вам эти пошлины на авто - это единственное исключение, и оно не является концептуальным. Это просто коррупционная составляющая, навязанная Васадзе - наше якобы единственное "требование", которое еще и бьет по нашим же экономическим интересам сильнее, чем по интересам ЕС.

Васадзе вже давно сдувся. Ці сотні мільонів доларів розтаможки в рік і є те, що ми втрачаємо від не повного скасування мит ЄС. Ще є мораторій на деревину, яка так потрібна ЄС, був мораторій на металобрух, який бажано повернути.
Оце і є наші аргументи в перемовинах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:08

  lapay написав:Перемовини вів Янукович - з нього й питайте. Порошенко просто підписав вже узгоджений варіант, не міг не підписати після Майдану.


А как Порошенко их мог не подписать, будучи главным бенефициаром майдана? :mrgreen: Это что за "рекурсия" такая получается?

Хорошенькое дело с трибуны кричать, что условия идеальны и не подписать их мог только путинский лакей.

Я почему и говорю - оба "гаранта" преследовали свои интересы. Януковичу нанятые Ахметовым консультанты McKinsey рассказывали (врали), как сильно после подписания вырастет капитализация всех активов (включая Витины и Ринатовские), а Порошенко - по итогу стал первым лицом государства, до этого не входя даже в двадцатку самых влиятельных.

  lapay написав:Васадзе вже давно сдувся. Ці сотні мільонів доларів розтаможки в рік і є те, що ми втрачаємо від не повного скасування мит ЄС. Ще є мораторій на деревину, яка так потрібна ЄС, був мораторій на металобрух, який бажано повернути.
Оце і є наші аргументи в перемовинах.


И кто их ведет эти переговоры сегодня? Хоть с какими то встречными требованиями! Не надоело вам воздух сотрясать? :mrgreen: Мы под какой вообще новостью ведем дискуссию? Если убрать дипломатический язык, то нам приказным тоном сказано - быстро отдали нам НАШ лес! И что характерно - поджав лапки высшая власть это исполняет...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:21

Re: В ЄС нагадали Києву про заборону на вивезення лісу

  zРадио написав:А как Порошенко их мог не подписать, будучи главным бенефициаром майдана? :mrgreen: Это что за "рекурсия" такая получается?

Хорошенькое дело с трибуны кричать, что условия идеальны и не подписать их мог только путинский лакей.

Не розумію, що Ви хочете сказати. Що треба було все узгоджувати по новій? Так і Брекзіт ЄС не хоче узгоджувати по новій, не те що Асоціацію з Україною. Ви з небес спустіться на землю.
  zРадио написав:Я почему и говорю - оба "гаранта" преследовали свои интересы. Януковичу нанятые Ахметовым консультанты McKinsey рассказывали (врали), как сильно после подписания вырастет капитализация всех активов (включая Витины и Ринатовские), а Порошенко - стал первым лицом государства, до этого не входя даже в двадцатку самых влиятельных.

Пофігу, що там насправді хотів Янукович, Асоціацію хотів народ, як альтернативу біло-блакитному бєзпрєдєлу, і він її отримав.
  zРадио написав:И кто их ведет эти переговоры сегодня? Хоть с какими то встречными требованиями! Не надоело вам воздух сотрясать? :mrgreen: Мы под какой вообще новостью ведем дискуссию? Если убрать политический язык, то нам говорят - быстро отдали нам НАШ лес!

Пофігу, що каже ЄС про ліс - мораторій ніхто не зніме в найближчі десять років. Ви, схоже, не розумієте, як працює наша політична машина.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:48

Re: В ЄС нагадали Києву про заборону на вивезення лісу

  lapay написав:Ви, схоже, не розумієте, як працює наша політична машина.
Очень прекрасно понимаем.. по принципу флюгера.. где кормущка туда и повернулась..Не там где выгодно стране, народу или по политическим убеждениям.. а там где ЕЙ ЛИЧНО можно что то откусить .....
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