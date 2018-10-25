В ЄС нагадали Києву про заборону на вивезення лісу
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zРадио написав:Когда и как? Может это и нужно делать, отстаивая свои интересы при заключении договоров? А не ехидничая на форумах по отношению к своим же?..
Я ж написав - як Польща від Німеччини, тобто, з нульовим результатом. Лукашенко теж від Путіна щось вимагає, з таким же результатом. Просити ми можемо, вимагати - малоефективно. Перемовини йдуть тоді, коли обидві сторони якось залежать одна від одної. Щоб ЄС від нас якось залежав, треба туди експортувати в рази більше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
zРадио написав:Когда и как? Может это и нужно делать, отстаивая свои интересы при заключении договоров? А не ехидничая на форумах по отношению к своим же?..
Я ж написав - як Польща від Німеччини, тобто, з нульовим результатом. Лукашенко теж від Путіна щось вимагає, з таким же результатом. Просити ми можемо, вимагати - малоефективно. Перемовини йдуть тоді, коли обидві сторони якось залежать одна від одної. Щоб ЄС від нас якось залежав, треба туди експортувати в рази більше.
Признайтесь, вы никогда не вели коммерческие переговоры. Разве что торговались на базаре - я не для того, чтобы обидеть, просто реальность не совместима с вашими рассуждениями. Был бы опыт, вы бы мыслили иначе.
Когда ты работаешь с двумя сторонами, являющимися противниками между собой, то поставить свои условия 1-ой за отказ от работы со 2-й - не просто легко, а как два пальца! Постараться в данной ситуации нужно как раз для того, чтобы за отказ от работы со 2-й умудриться ничего не получить от 1-ой!
Сама постановка вопроса - отказаться от двух в пользу одного - неразумна. Но если уж есть такие твердные убежденные намерения, то не остаться в дураках очень просто.
Чтобы вам было понятней - на примере Лукашенко это выглядело бы следующим образом: от РФ он ничего не получит, работая только с РФ (что сегодня и происходит, и что вы справедливо отметили). Но если начать работать с ЕС, не отказываясь от работы с РФ, то на этапе выбора можно и нужно поставить свои условия обеим сторонам, и обе их примут, прежде, чем выбирающий скажет одной из них - нет, а второй - да
zРадио написав:Чтобы вам было понятней - на примере Лукашенко это выглядело бы следующим образом: от РФ он ничего не получит, работая только с РФ (что сегодня и происходит). Но если начать работать в ЕС, от сможет поставить свои условия и ЕС, и РФ
От тільки новий партнер втрати від відмови від старого не компенсує. Тай не так йдуть наші перемовини з ЄС, а у форматі: "Грошей хочеш? -Хочу-. Тоді роби так і так." ЄС не закриває нам ринки - тільки не скасовує повністю мито, яке, до речі, Китай теж платить. Ми теж не скасовуємо мито на євробляхи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Там, кстати одна интересная мысль прозвучала: "Я еще не знаю, кто заказал Катерину Гандзюк, но с большой вероятностью Катю убили именно за этот олешковский лес-кругляк, который из морского порта Рени отправляется в Румынию и Болгарию под видом дров", - сказал Игорь Мосийчук.
zРадио написав:Чтобы вам было понятней - на примере Лукашенко это выглядело бы следующим образом: от РФ он ничего не получит, работая только с РФ (что сегодня и происходит). Но если начать работать в ЕС, от сможет поставить свои условия и ЕС, и РФ
От тільки новий партнер втрати від відмови від старого не компенсує. Тай не так йдуть наші перемовини з ЄС, а у форматі: "Грошей хочеш? -Хочу-. Тоді роби так і так." ЄС не закриває нам ринки - тільки не скасовує повністю мито, яке, до речі, Китай теж платить. Ми теж не скасовуємо мито на євробляхи.
Сейчас, безусловно, переговоры не идут в формате "хочешь денег - на". Согласен с вами. По-честному, сейчас вообще с Западом нет переговоров, потому что Украину никто не представляет. Сейчас происходит монолог - нам говорят, что и как мы будем делать.
Но на этапе подготовки к подписанию соглашения от ЗСТ с ЕС - мы могли разыграть свою карту. И кстати, Янукович, в последний момент отказавшийся ставить подпись, что приписывают сейчас ему в заслуги, лишь немногим больше субъектности и стойкости проявил, чем Порошенко - он еще изначально, инициируя переговоры, показал, что нам нужно больше, чем им (хотя это не так), поставив Украну ниже ЕС. Так что оба "гаранта" оооочень постарались... в своих личных интересах. А Яныку это еще и аукнулось майданом - идиот просто сказочный...
PS: дались вам эти пошлины на авто - это единственное исключение, и оно не является концептуальным. Это просто коррупционная составляющая, навязанная Васадзе - наше якобы единственное "требование", которое еще и бьет по нашим же экономическим интересам сильнее, чем по интересам ЕС.
zРадио написав:Но на этапе подготовки к подписанию соглашения от ЗСТ с ЕС - мы могли разыграть свою карту. И кстати, Янукович, в последний момент отказавшийся ставить подпись, что приписывают ему в "большие" заслуги, лишь немногим больше субъектности и стойкости проявил, чем Порошенко - он еще изначально, инициируя переговоры, показал, что нам нужно больше, чем им (хотя это не так), поставив Украны ниже ЕС. Так что оба "гаранта" очень постарались... в своих личных интересах. А Яныку это еще и аукнулось майданом - идиот просто сказочный...
Перемовини вів Янукович - з нього й питайте. Порошенко просто підписав вже узгоджений варіант, не міг не підписати після Майдану.
zРадио написав:PS: дались вам эти пошлины на авто - это единственное исключение, и оно не является концептуальным. Это просто коррупционная составляющая, навязанная Васадзе - наше якобы единственное "требование", которое еще и бьет по нашим же экономическим интересам сильнее, чем по интересам ЕС.
Васадзе вже давно сдувся. Ці сотні мільонів доларів розтаможки в рік і є те, що ми втрачаємо від не повного скасування мит ЄС. Ще є мораторій на деревину, яка так потрібна ЄС, був мораторій на металобрух, який бажано повернути. Оце і є наші аргументи в перемовинах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Перемовини вів Янукович - з нього й питайте. Порошенко просто підписав вже узгоджений варіант, не міг не підписати після Майдану.
А как Порошенко их мог не подписать, будучи главным бенефициаром майдана? Это что за "рекурсия" такая получается?
Хорошенькое дело с трибуны кричать, что условия идеальны и не подписать их мог только путинский лакей.
Я почему и говорю - оба "гаранта" преследовали свои интересы. Януковичу нанятые Ахметовым консультанты McKinsey рассказывали (врали), как сильно после подписания вырастет капитализация всех активов (включая Витины и Ринатовские), а Порошенко - по итогу стал первым лицом государства, до этого не входя даже в двадцатку самых влиятельных.
lapay написав:Васадзе вже давно сдувся. Ці сотні мільонів доларів розтаможки в рік і є те, що ми втрачаємо від не повного скасування мит ЄС. Ще є мораторій на деревину, яка так потрібна ЄС, був мораторій на металобрух, який бажано повернути. Оце і є наші аргументи в перемовинах.
И кто их ведет эти переговоры сегодня? Хоть с какими то встречными требованиями! Не надоело вам воздух сотрясать? Мы под какой вообще новостью ведем дискуссию? Если убрать дипломатический язык, то нам приказным тоном сказано - быстро отдали нам НАШ лес! И что характерно - поджав лапки высшая власть это исполняет...
zРадио написав:А как Порошенко их мог не подписать, будучи главным бенефициаром майдана? Это что за "рекурсия" такая получается?
Хорошенькое дело с трибуны кричать, что условия идеальны и не подписать их мог только путинский лакей.
Не розумію, що Ви хочете сказати. Що треба було все узгоджувати по новій? Так і Брекзіт ЄС не хоче узгоджувати по новій, не те що Асоціацію з Україною. Ви з небес спустіться на землю.
zРадио написав:Я почему и говорю - оба "гаранта" преследовали свои интересы. Януковичу нанятые Ахметовым консультанты McKinsey рассказывали (врали), как сильно после подписания вырастет капитализация всех активов (включая Витины и Ринатовские), а Порошенко - стал первым лицом государства, до этого не входя даже в двадцатку самых влиятельных.
Пофігу, що там насправді хотів Янукович, Асоціацію хотів народ, як альтернативу біло-блакитному бєзпрєдєлу, і він її отримав.
zРадио написав:И кто их ведет эти переговоры сегодня? Хоть с какими то встречными требованиями! Не надоело вам воздух сотрясать? Мы под какой вообще новостью ведем дискуссию? Если убрать политический язык, то нам говорят - быстро отдали нам НАШ лес!
Пофігу, що каже ЄС про ліс - мораторій ніхто не зніме в найближчі десять років. Ви, схоже, не розумієте, як працює наша політична машина.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...