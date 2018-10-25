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В ЄС нагадали Києву про
заборону на вивезення лісу

В ЄС нагадали Києву про заборону на вивезення лісу
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 21:30

Re: В ЄС нагадали Києву про заборону на вивезення лісу

  zРадио написав:Когда и как? Может это и нужно делать, отстаивая свои интересы при заключении договоров? А не ехидничая на форумах по отношению к своим же?..

Я ж написав - як Польща від Німеччини, тобто, з нульовим результатом. Лукашенко теж від Путіна щось вимагає, з таким же результатом.
Просити ми можемо, вимагати - малоефективно.
Перемовини йдуть тоді, коли обидві сторони якось залежать одна від одної. Щоб ЄС від нас якось залежав, треба туди експортувати в рази більше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:02

  lapay написав:
  zРадио написав:Когда и как? Может это и нужно делать, отстаивая свои интересы при заключении договоров? А не ехидничая на форумах по отношению к своим же?..

Я ж написав - як Польща від Німеччини, тобто, з нульовим результатом. Лукашенко теж від Путіна щось вимагає, з таким же результатом.
Просити ми можемо, вимагати - малоефективно.
Перемовини йдуть тоді, коли обидві сторони якось залежать одна від одної. Щоб ЄС від нас якось залежав, треба туди експортувати в рази більше.


Признайтесь, вы никогда не вели коммерческие переговоры. Разве что торговались на базаре - я не для того, чтобы обидеть, просто реальность не совместима с вашими рассуждениями. Был бы опыт, вы бы мыслили иначе.

Когда ты работаешь с двумя сторонами, являющимися противниками между собой, то поставить свои условия 1-ой за отказ от работы со 2-й - не просто легко, а как два пальца! Постараться в данной ситуации нужно как раз для того, чтобы за отказ от работы со 2-й умудриться ничего не получить от 1-ой!

Сама постановка вопроса - отказаться от двух в пользу одного - неразумна. Но если уж есть такие твердные убежденные намерения, то не остаться в дураках очень просто.

Чтобы вам было понятней - на примере Лукашенко это выглядело бы следующим образом: от РФ он ничего не получит, работая только с РФ (что сегодня и происходит, и что вы справедливо отметили). Но если начать работать с ЕС, не отказываясь от работы с РФ, то на этапе выбора можно и нужно поставить свои условия обеим сторонам, и обе их примут, прежде, чем выбирающий скажет одной из них - нет, а второй - да
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:09

Re: В ЄС нагадали Києву про заборону на вивезення лісу

  zРадио написав:Чтобы вам было понятней - на примере Лукашенко это выглядело бы следующим образом: от РФ он ничего не получит, работая только с РФ (что сегодня и происходит). Но если начать работать в ЕС, от сможет поставить свои условия и ЕС, и РФ

От тільки новий партнер втрати від відмови від старого не компенсує. Тай не так йдуть наші перемовини з ЄС, а у форматі: "Грошей хочеш? -Хочу-. Тоді роби так і так."
ЄС не закриває нам ринки - тільки не скасовує повністю мито, яке, до речі, Китай теж платить. Ми теж не скасовуємо мито на євробляхи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:32

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  lapay написав:
  Джон написав:А на видео наверно вагоны с шоколадками рошен поехали?

Контрабандою в Китай. А чё, показали лохторату якісь вагони, і готово - народ нєгодуєт. ;)


Не, ну топить за власть - это конечно ваше личное дело.
Но, не признавать очевидные вещи и еще не мк месту вплетать туда зачем то Китай? :roll: Право, не стоит.

Вот, ноябрь 2018, порт Рени, Одесская область:
Как вывозят за границу древесину.

Как оказалось, лес заходит в порт Рени как «дрова», а в Румынию идет уже как полноценный кругляк.
https://censor.net.ua/news/3097983/kont ... mosiyichuk


Там, кстати одна интересная мысль прозвучала:
"Я еще не знаю, кто заказал Катерину Гандзюк, но с большой вероятностью Катю убили именно за этот олешковский лес-кругляк, который из морского порта Рени отправляется в Румынию и Болгарию под видом дров", - сказал Игорь Мосийчук.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:41

  lapay написав:
  zРадио написав:Чтобы вам было понятней - на примере Лукашенко это выглядело бы следующим образом: от РФ он ничего не получит, работая только с РФ (что сегодня и происходит). Но если начать работать в ЕС, от сможет поставить свои условия и ЕС, и РФ

От тільки новий партнер втрати від відмови від старого не компенсує. Тай не так йдуть наші перемовини з ЄС, а у форматі: "Грошей хочеш? -Хочу-. Тоді роби так і так."
ЄС не закриває нам ринки - тільки не скасовує повністю мито, яке, до речі, Китай теж платить. Ми теж не скасовуємо мито на євробляхи.


Сейчас, безусловно, переговоры не идут в формате "хочешь денег - на". Согласен с вами. По-честному, сейчас вообще с Западом нет переговоров, потому что Украину никто не представляет. Сейчас происходит монолог - нам говорят, что и как мы будем делать.

Но на этапе подготовки к подписанию соглашения от ЗСТ с ЕС - мы могли разыграть свою карту. И кстати, Янукович, в последний момент отказавшийся ставить подпись, что приписывают сейчас ему в заслуги, лишь немногим больше субъектности и стойкости проявил, чем Порошенко - он еще изначально, инициируя переговоры, показал, что нам нужно больше, чем им (хотя это не так), поставив Украну ниже ЕС. Так что оба "гаранта" оооочень постарались... в своих личных интересах. А Яныку это еще и аукнулось майданом - идиот просто сказочный...

PS: дались вам эти пошлины на авто - это единственное исключение, и оно не является концептуальным. Это просто коррупционная составляющая, навязанная Васадзе - наше якобы единственное "требование", которое еще и бьет по нашим же экономическим интересам сильнее, чем по интересам ЕС.
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:48

  tigr-uu написав:
  lapay написав:
  sequence написав:в этот раз отморозиться не получится - "помощь" в размере 500 лямов евро зачислена в бюджет, лес надо отдать

Не набридло брехати?

Эх лес поехал

https://korrespondent.net/business/econ ... yz-ukrayny

Це "остаточне прощавай" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:54

Re: В ЄС нагадали Києву про заборону на вивезення лісу

  zРадио написав:Но на этапе подготовки к подписанию соглашения от ЗСТ с ЕС - мы могли разыграть свою карту. И кстати, Янукович, в последний момент отказавшийся ставить подпись, что приписывают ему в "большие" заслуги, лишь немногим больше субъектности и стойкости проявил, чем Порошенко - он еще изначально, инициируя переговоры, показал, что нам нужно больше, чем им (хотя это не так), поставив Украны ниже ЕС. Так что оба "гаранта" очень постарались... в своих личных интересах. А Яныку это еще и аукнулось майданом - идиот просто сказочный...

Перемовини вів Янукович - з нього й питайте. Порошенко просто підписав вже узгоджений варіант, не міг не підписати після Майдану.
  zРадио написав:PS: дались вам эти пошлины на авто - это единственное исключение, и оно не является концептуальным. Это просто коррупционная составляющая, навязанная Васадзе - наше якобы единственное "требование", которое еще и бьет по нашим же экономическим интересам сильнее, чем по интересам ЕС.

Васадзе вже давно сдувся. Ці сотні мільонів доларів розтаможки в рік і є те, що ми втрачаємо від не повного скасування мит ЄС. Ще є мораторій на деревину, яка так потрібна ЄС, був мораторій на металобрух, який бажано повернути.
Оце і є наші аргументи в перемовинах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:50

  lapay написав:Не розумію, що Ви хочете сказати. Що треба було все узгоджувати по новій? Так і Брекзіт ЄС не хоче узгоджувати по новій, не те що Асоціацію з Україною. Ви з небес спустіться на землю.


Да, и не надо здесь текстом изображать poker face :| Нужно было пересогласовать то, из-за чего было отказано в подписании! И причем здесь Brexit, если они покидают, а мы - наоборот присоединялись (к экономической части). С уходящим, разумеется, диалог короткий. Еще, кстати, одно подтвеждение, что переговоры - не ваша сильная сторона, если для вас это такое откровение.

  lapay написав:Пофігу, що там насправді хотів Янукович, Асоціацію хотів народ, як альтернативу біло-блакитному бєзпрєдєлу, і він її отримав.


Вы же себя сами в угол загоняете - беспредел Януковича и предмет Соглашения об Ассоциации не пересекаются ни на букву ни в одном пункте! В политической части СА ни слова нет об узурпации власти президентом, судебном и прокурорском беспределе, языковой политике и пр. Удосужтесь вы прочитать то уже - на 5-м то году действия соглашения можно это сделать, или нет?! А в экономической части СА искать "бело-голубой беспредел", извините - это уж ну совсем недоразвитым нужно быть...

Поэтому если вы не откажетесь от логики "народ хотел, народ получил", то вам придется признать, что народ обманули, в том числе из ЕС! Народ хотел европейских зарплат, о которых ему врали со сцены майдана, а получил... 82% от благосостояния 2013-го в 2018-м.

https://korrespondent.net/business/fina ... do-maidana

  lapay написав:Пофігу, що каже ЄС про ліс - мораторій ніхто не зніме в найближчі десять років. Ви, схоже, не розумієте, як працює наша політична машина.


Вот именно, что понимаю, как она работает - формальной отмены моратория и не нужно, чтобы украинские Карпаты стали "лысыми". И заметьте - об этом "оранжевом" (или какой цвет алаверды бело-голубому символизирует нынешнюю власть) беспределе не принято говорить ни в ЕС, ни среди нашей "прогрессивно-мыслящей" (как они себя сами называют) либералистической тусовки
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:56

  lapay написав:
  Джон написав:А на видео наверно вагоны с шоколадками рошен поехали?

Контрабандою в Китай. А чё, показали лохторату якісь вагони, і готово - народ нєгодуєт. ;)

https://www.earthsight.org.uk/complicitincorruption
оно же на украинском
https://www.earthsight.org.uk/23112018ukr

Рассмотрение этого документа в ВР:
05 ЛИСТОПАДА 2018
У Верховній Раді відбувся круглий стіл на тему: «Міжнародні аспекти корупційних зловживань при торгівлі українською деревиною» (відео)

http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/163894.html

И в Мінагрополітики:
30.10.2018
У Мінагрополітики відбулася зустріч з авторами Дослідження щодо корупції в лісовій галузі України - представниками британської неурядової організації Earthsigh

http://minapk.gov.ua/node/26447

там же на ту же тему:
20.11.2018
ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕКСПЕРТНОЇ МІСІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ TAIEX

http://minapk.gov.ua/useful-information?nid=26563
Этот отчет на английском:
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enla ... public.pdf
или
http://minagro.gov.ua/system/files/report.pdf
и на украинском (с оффсайта Мінагрополітики):
http://minagro.gov.ua/system/files/%D0% ... 1%82_2.pdf
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 00:03

Re: В ЄС нагадали Києву про заборону на вивезення лісу

  yanyura написав:оно же на украинском
https://www.earthsight.org.uk/23112018ukr
ради наживы керманычи готовы на все.
15 листопада ЄС опублікував результати своєї незалежної експертної місії --


-Держлісагентство «дуже схильне до корупції»;
-система контролю за станом лісів в Україні «не функціонує»;
-офіційні дані Держлісагентства значно занижують масштаби нелегальної лісозаготівлі, оскільки вони не включають «незаконні рубки "з документами", що містить в собі корупцію»;
...
То есть фактически вот в этом документе ЕС если откинуть все политесы говорит прямым текстом - керманычи Украины - воры и коррупционеры.
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eu_taiex_mission_report_january_2018_public.pdf
Потому что по другому, кто незаконно ворует государственный лес а так же того кто его крышует назвать нельзя. В ЕС прекрасно понимают с кем имеют дело.
Джон
 
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