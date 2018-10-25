В ЄС нагадали Києву про заборону на вивезення лісу

Додано: Пон 17 гру, 2018 22:32

lapay написав: Джон написав: А на видео наверно вагоны с шоколадками рошен поехали? А на видео наверно вагоны с шоколадками рошен поехали?

Контрабандою в Китай. А чё, показали лохторату якісь вагони, і готово - народ нєгодуєт. Контрабандою в Китай. А чё, показали лохторату якісь вагони, і готово - народ нєгодуєт.

Как вывозят за границу древесину.

Как оказалось, лес заходит в порт Рени как «дрова», а в Румынию идет уже как полноценный кругляк.

с большой вероятностью Катю убили именно за этот олешковский лес-кругляк, который из морского порта Рени отправляется в Румынию и Болгарию под видом дров

[url][/url]Не, ну топить за власть - это конечно ваше личное дело.Но, не признавать очевидные вещи и еще не мк месту вплетать туда зачем то Китай?Право, не стит.Вот, ноябрь 2018, порт Рени, Одесская область:Там, кстати одна интересная мысль прозвучала:"Я еще не знаю, кто заказал Катерину Гандзюк, но", - сказал Игорь Мосийчук.