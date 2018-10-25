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В ЄС нагадали Києву про
заборону на вивезення лісу

В ЄС нагадали Києву про заборону на вивезення лісу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 09:39

  lapay написав:
  sequence написав:в этот раз отморозиться не получится - "помощь" в размере 500 лямов евро зачислена в бюджет, лес надо отдать

Не набридло брехати?

я, в отличие от некоторых, в теме и знаю о ситуации в деревообрабатывающей отрасли Европы. Ликвидного леса мало - Польша выработала остатки леса, поваленного после урагана двухлетней давности. Одновременно за 2018/начало 2019 года в Польше вводятся в эксплуатацию две линии ориентировочной мощностью 40 тыс м3 плит ДСП в месяц. Это помимо имеющихся, понимаете - скажем, в Щецинеке крупнейший в мире деревообрабатывающий завод и т.д. Т.е. Европа (в основном Польша, третий в мире производитель мебели) уже остановила импорт с Украины полуфабрикатов (очередной сильный минус к валютной выручке), типа ДСП и ЛДСП и ориентируется на собственные заводы. А заводам нужно сырье. Владельцы польских заводов - международные мегаконцерны. Угадай, где найдут сырье.
sequence
 
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