В ЄС нагадали Києву про заборону на вивезення лісу

я, в отличие от некоторых, в теме и знаю о ситуации в деревообрабатывающей отрасли Европы. Ликвидного леса мало - Польша выработала остатки леса, поваленного после урагана двухлетней давности. Одновременно за 2018/начало 2019 года в Польше вводятся в эксплуатацию две линии ориентировочной мощностью 40 тыс м3 плит ДСП в месяц. Это помимо имеющихся, понимаете - скажем, в Щецинеке крупнейший в мире деревообрабатывающий завод и т.д. Т.е. Европа (в основном Польша, третий в мире производитель мебели) уже остановила импорт с Украины полуфабрикатов (очередной сильный минус к валютной выручке), типа ДСП и ЛДСП и ориентируется на собственные заводы. А заводам нужно сырье. Владельцы польских заводов - международные мегаконцерны. Угадай, где найдут сырье.