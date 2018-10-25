В ЄС нагадали Києву про заборону на вивезення лісу
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sequence написав:в этот раз отморозиться не получится - "помощь" в размере 500 лямов евро зачислена в бюджет, лес надо отдать
Не набридло брехати?
я, в отличие от некоторых, в теме и знаю о ситуации в деревообрабатывающей отрасли Европы. Ликвидного леса мало - Польша выработала остатки леса, поваленного после урагана двухлетней давности. Одновременно за 2018/начало 2019 года в Польше вводятся в эксплуатацию две линии ориентировочной мощностью 40 тыс м3 плит ДСП в месяц. Это помимо имеющихся, понимаете - скажем, в Щецинеке крупнейший в мире деревообрабатывающий завод и т.д. Т.е. Европа (в основном Польша, третий в мире производитель мебели) уже остановила импорт с Украины полуфабрикатов (очередной сильный минус к валютной выручке), типа ДСП и ЛДСП и ориентируется на собственные заводы. А заводам нужно сырье. Владельцы польских заводов - международные мегаконцерны. Угадай, где найдут сырье.
zРадио написав:Нужно было пересогласовать то, из-за чего было отказано в подписании!
ЄС не збирався нічого "пересогласовувати", більше того, референдум в Нідерландах майже заблокував вже погоджене. Я розумію, що треба було запросити особисто Вас, як великого Перемовника, тоді все було б переграно на нашу користь, але поїзд вже пішов.
zРадио написав:Поэтому если вы не откажетесь от логики "народ хотел, народ получил", то вам придется признать, что народ обманули, в том числе из ЕС! Народ хотел европейских зарплат, о которых ему врали со сцены майдана, а получил... 82% от благосостояния 2013-го в 2018-м.
Народ хотів і зробив, через Майдан, те що хотів. Не стало біло-блакитної банди і була підписана Асоціація, потім Безвіз. Європейських пенсій немає, зате є недоєвропейські тарифи - неминучий додаток європейських реформ. Можливо, тоді це не дуже усвідомлювали, але зараз це вже реальність. Все одно старі вже не повернуться, їх списали остаточно.
zРадио написав:Вот именно, что понимаю, как она работает - формальной отмены моратория и не нужно, чтобы украинские Карпаты стали "лысыми". И заметьте - об этом "оранжевом" (или какой цвет алаверды бело-голубому символизирует нынешнюю власть) беспределе не принято говорить ни в ЕС, ни среди нашей "прогрессивно-мыслящей" (как они себя сами называют) либералистической тусовки
yanyura Так що саме там написано - що, крім офіційної, є ще, до 30%, незаконної вирубки? Ну є, люди стали більше рубати, бо газ дорогий. Почитайте аналітику про вплив мораторію https://voxukraine.org/uk/rik-drugij-ku ... kruglyaku/ Моратарій зменшив еспорт необробленої деревини, як і передбачалось, в тому числі і контрабанду, як свідчить ЄС. Вирубки не зменшились, бо більшість лісу йшла і йде на дрова, попит на які не зменшився, бо газ здорожчав. Переробка деревини збільшилась Контролювати треба краще вирубку, а мораторій діяв і буде діяти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
В себе, в Румунії, в Фінляндії - пофіг де. Якщо мораторій не знімуть, протягом півроку - самоліквідуйся, на цьому форумі. На одного брехуна стане менше. Якщо знімуть - я самоліквідуюсь. А модератори нехай заблокують назавжди програвшого і не виконавшого обіцянку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...