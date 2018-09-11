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СБУ заблокувала діяльність
організованої групи, що...

СБУ заблокувала діяльність організованої групи, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:54

СБУ заблокувала діяльність організованої групи, що...

Пропонуємо до обговорення:
"Клієнтів" учасники групи шукали через сайти з продажу підроблених довідок.

Дивися повний текст СБУ заблокувала діяльність організованої групи, що займалася підробкою \"лікарняних\".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:55

С каких пор подделка больничных стала угрожать национальным интересам. При чем здесь СБУ?
nalim
 
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услугами этой группы воспользовалось более 50 тыс. чел.
Да д***** у нас хватает, идешь в любую поликлинику платишь те же деньги и получаешь официально больничный. Получается наши больницы это организованные группы по продажам больничных ...
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:42

  tigr-uu написав:услугами этой группы воспользовалось более 50 тыс. чел.
Да д***** у нас хватает, идешь в любую поликлинику платишь те же деньги и получаешь официально больничный. Получается наши больницы это организованные группы по продажам больничных ...

Просто больницы заказали конкурентов. Деньги наверх не доходили.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:10

nalim, аналогичный вопрос.
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RomanTik
 
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