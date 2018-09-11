"Клієнтів" учасники групи шукали через сайти з продажу підроблених довідок.
Дивися повний текст СБУ заблокувала діяльність організованої групи, що займалася підробкою \"лікарняних\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 гру, 2018 16:54
СБУ заблокувала діяльність організованої групи, що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст СБУ заблокувала діяльність організованої групи, що займалася підробкою \"лікарняних\".
Додано: Пон 17 гру, 2018 16:55
С каких пор подделка больничных стала угрожать национальным интересам. При чем здесь СБУ?
Додано: Пон 17 гру, 2018 17:35
услугами этой группы воспользовалось более 50 тыс. чел.
Да д***** у нас хватает, идешь в любую поликлинику платишь те же деньги и получаешь официально больничный. Получается наши больницы это организованные группы по продажам больничных ...
Додано: Пон 17 гру, 2018 17:42
Просто больницы заказали конкурентов. Деньги наверх не доходили.
Додано: Пон 17 гру, 2018 18:10
nalim, аналогичный вопрос.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
|