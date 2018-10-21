У січні-листопаді поточного року відрахування єдиного соцвнеску до державного бюджету зросли.
Дивися повний текст ДФС рапортує про збільшення відрахувань ЄСВ до держбюджету.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 17:12
ДФС рапортує про збільшення відрахувань ЄСВ до держбюджету
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ДФС рапортує про збільшення відрахувань ЄСВ до держбюджету.
Додано: Пон 17 гру, 2018 17:12
База увеличения зп выросла 16+10%= 26%, а ЕСВ с этой базы на 17%, т.е. по сути количество людей которые платят ЕСВ уменьшилось на 9%. У русяков учатся статистику публиковать =)
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