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ДФС рапортує про збільшення
відрахувань ЄСВ до держбюджету

ДФС рапортує про збільшення відрахувань ЄСВ до держбюджету
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:12

ДФС рапортує про збільшення відрахувань ЄСВ до держбюджету

Пропонуємо до обговорення:
У січні-листопаді поточного року відрахування єдиного соцвнеску до державного бюджету зросли.

Дивися повний текст ДФС рапортує про збільшення відрахувань ЄСВ до держбюджету.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:12

База увеличения зп выросла 16+10%= 26%, а ЕСВ с этой базы на 17%, т.е. по сути количество людей которые платят ЕСВ уменьшилось на 9%. У русяков учатся статистику публиковать =)
tyson20072007
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