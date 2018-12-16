RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гройсман назвав терміни
отримання другого траншу ЄС

Гройсман назвав терміни отримання другого траншу ЄС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:38

Гройсман назвав терміни отримання другого траншу ЄС

Пропонуємо до обговорення:
Стабілізація макрофінансової ситуації в Україні стала стимулом в ухваленні рішення про виділення фіндопомоги.

Дивися повний текст Гройсман назвав терміни отримання другого траншу ЄС.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86226
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:38

Известия о получении транша от гроцмана,преподносится с такой помпой и гордостью,как будто это прорыв в экономике.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1521
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 345 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:47

500 млн евро плохо делятся на 450 :mrgreen:
tigr-uu
 
Повідомлень: 547
З нами з: 05.02.11
Подякував: 149 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років 1 ... 5, 6, 7
R2 » Пон 17 гру, 2018 10:30
62 2367
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 гру, 2018 18:06
Qwerty
Міністр економіки ФРН назвав умову для будівництва...
R2 » Пон 17 гру, 2018 12:12
8 159
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 гру, 2018 15:40
valme
Аеропорт "Київ" назвав найпопулярніші в 2018 році напрямки
R2 » Сер 12 гру, 2018 11:01
5 285
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 17:48
warlamp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.