Стабілізація макрофінансової ситуації в Україні стала стимулом в ухваленні рішення про виділення фіндопомоги.
Дивися повний текст Гройсман назвав терміни отримання другого траншу ЄС.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 17:38
Гройсман назвав терміни отримання другого траншу ЄС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман назвав терміни отримання другого траншу ЄС.
Додано: Пон 17 гру, 2018 17:38
Известия о получении транша от гроцмана,преподносится с такой помпой и гордостью,как будто это прорыв в экономике.
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