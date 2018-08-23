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Святослав Єфремов: теорія боротьби з корпоративним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 гру, 2018 17:50
Пропонуємо до обговорення:
Корпоративне шахрайство - одна з найбільших проблем бізнесу.
Дивися повний текст Святослав Єфремов: теорія боротьби з корпоративним шахрайством (частина 1)
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Додано: Пон 17 гру, 2018 17:50
Где вторая часть?
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