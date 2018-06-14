На маршруті 599 від метро «Харківська» до вулиці Шептицького з’явився перший у Києві електробус Skywell.
Дивися повний текст У Києві почав курсувати перший електробус.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 19:45
У Києві почав курсувати перший електробус
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві почав курсувати перший електробус.
Додано: Пон 17 гру, 2018 19:45
Хорошее средство от пробок на дорогах. Теперь вместо пробок будут очереди на электрозаправках.
Додано: Пон 17 гру, 2018 20:13
Може я щось пропустив, але здається, дизель визнаний неекологічним о_О
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