На маршруті 599 від метро «Харківська» до вулиці Шептицького з’явився перший у Києві електробус Skywell.
Дивися повний текст У Києві почав курсувати перший електробус.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 гру, 2018 19:45
У Києві почав курсувати перший електробус
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві почав курсувати перший електробус.
Додано: Пон 17 гру, 2018 19:45
Хорошее средство от пробок на дорогах. Теперь вместо пробок будут очереди на электрозаправках.
Додано: Пон 17 гру, 2018 20:13
Може я щось пропустив, але здається, дизель визнаний неекологічним о_О
Додано: Пон 17 гру, 2018 21:38
Вы ведь понимаете, что равномерно работающий отопитель с потреблением в несколько литров в час не сравнится по выбросам с многолитровым дизелем в режиме разгон/торможение? С электрическим отопителем батарея бы сдохла через пару кругов.
Додано: Пон 17 гру, 2018 23:19
Потребление на печку или кондиционер не более 1 литра в час. Однозначно выгодно.
Вот, кстати, про этот электробус подробнее
У меня вот только вопрос, почему не Электрон, который стоит хоть и чуть дороже, 9 миллионов гривень, но сделан не китайцами в Китае, а украинцами в Украине, совместно с немцами?
Тем более, что и внешне он явно посовременнее выглядит
Где здесь национальный интерес?
Додано: Пон 17 гру, 2018 23:53
Re: У Києві почав курсувати перший електробус
Skywell вироблено у Китаї - Skywell коштує 8,9 млн гривень 81 пасажир.... и -> Перший в Україні електроавтобус презентував у 2015 році львівський концерн «Електрон» вартістю 9 млн грн ,100 пасажирів.... В общем китайские автобусы штатовские локомотивы, вертолеты от аэробус.. тотальное уничтожение промышленности под названием рехформы. Это так кроме коммуналки и геноцида населения, попутно массовое уничтожение промышленности. Про КА Либидь керманычи уже заткнулись,как и ДП Антонов, уничтожать стали что менее технологично.. а раньше его каждый год "запускали".. причем КА оплаченный, построенный и кредит на него ВЫПЛАЧЕННЫЙ, но ОТКАТ не поделенный был по запуску.
|