На маршруті 599 від метро «Харківська» до вулиці Шептицького з’явився перший у Києві електробус Skywell.
Дивися повний текст У Києві почав курсувати перший електробус.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 19:45
У Києві почав курсувати перший електробус
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві почав курсувати перший електробус.
Додано: Пон 17 гру, 2018 19:45
Хорошее средство от пробок на дорогах. Теперь вместо пробок будут очереди на электрозаправках.
Додано: Пон 17 гру, 2018 20:13
Може я щось пропустив, але здається, дизель визнаний неекологічним о_О
Додано: Пон 17 гру, 2018 21:38
Вы ведь понимаете, что равномерно работающий отопитель с потреблением в несколько литров в час не сравнится по выбросам с многолитровым дизелем в режиме разгон/торможение? С электрическим отопителем батарея бы сдохла через пару кругов.
Додано: Пон 17 гру, 2018 23:19
Потребление на печку или кондиционер не более 1 литра в час. Однозначно выгодно.
Вот, кстати, про этот электробус подробнее
У меня вот только вопрос, почему не Электрон, который стоит хоть и чуть дороже, 9 миллионов гривень, но сделан не китайцами в Китае, а украинцами в Украине, совместно с немцами?
Тем более, что и внешне он явно посовременнее выглядит
Где здесь национальный интерес?
Додано: Вів 18 гру, 2018 07:58
Отже, 42700 кДж/кг * 0.9 л/кг = 38 МДж/год, округлимо до 10 кВт, тобто за умовних 10 годин зміни, вийде 100 кВт*год, а всього акумулятора 276,4 кВт*год. Ну, в принципі, можна було б 50 кВт*год додати до акумулятора, решту коштом зменшеного пробігу взимку.
Теж виникало таке запитання, і відповідь проста - купують те, що дешевше і країна виробництва не враховується. Для місцевого бюджету гроші це просто гроші, які вони віддадуть і більше не побачать :/ Хоча, звісно, в масштабах країни була б дуже добре, велика частка з цих грошей залишиться в країні, тобто потім поповнить державний та місцеві бюджети, а тут - просто китайцям віддають гроші.
P.S. Хоча в статті написано
Тобто ті самі 9 мільйонів гривень, як і Електрон...
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