На маршруті 599 від метро «Харківська» до вулиці Шептицького з’явився перший у Києві електробус Skywell.
Дивися повний текст У Києві почав курсувати перший електробус.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 19:45
У Києві почав курсувати перший електробус
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві почав курсувати перший електробус.
Додано: Пон 17 гру, 2018 19:45
Хорошее средство от пробок на дорогах. Теперь вместо пробок будут очереди на электрозаправках.
Додано: Пон 17 гру, 2018 20:13
Може я щось пропустив, але здається, дизель визнаний неекологічним о_О
Додано: Пон 17 гру, 2018 21:38
Вы ведь понимаете, что равномерно работающий отопитель с потреблением в несколько литров в час не сравнится по выбросам с многолитровым дизелем в режиме разгон/торможение? С электрическим отопителем батарея бы сдохла через пару кругов.
Додано: Пон 17 гру, 2018 23:19
Потребление на печку или кондиционер не более 1 литра в час. Однозначно выгодно.
Вот, кстати, про этот электробус подробнее
У меня вот только вопрос, почему не Электрон, который стоит хоть и чуть дороже, 9 миллионов гривень, но сделан не китайцами в Китае, а украинцами в Украине, совместно с немцами?
Тем более, что и внешне он явно посовременнее выглядит
Где здесь национальный интерес?
Додано: Вів 18 гру, 2018 07:58
Отже, 42700 кДж/кг * 0.9 л/кг = 38 МДж/год, округлимо до 10 кВт, тобто за умовних 10 годин зміни, вийде 100 кВт*год, а всього акумулятора 276,4 кВт*год. Ну, в принципі, можна було б 50 кВт*год додати до акумулятора, решту коштом зменшеного пробігу взимку.
Теж виникало таке запитання, і відповідь проста - купують те, що дешевше і країна виробництва не враховується. Для місцевого бюджету гроші це просто гроші, які вони віддадуть і більше не побачать :/ Хоча, звісно, в масштабах країни була б дуже добре, велика частка з цих грошей залишиться в країні, тобто потім поповнить державний та місцеві бюджети, а тут - просто китайцям віддають гроші.
P.S. Хоча в статті написано
Тобто ті самі 9 мільйонів гривень, як і Електрон...
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:09
И того:
1. Срок службы ограничен Законами Китая и исполнен производителями в ПЯТЬ ЛЕТ.
2. Через 5 лет необходимо будет приобретать НОВЫЙ.(слово "Ремонт" не существует)
3. При вложении в метро глубокого заложения минимальный срок службы П/С - 20 лет. Большие капитальные вложения(метро глубокого заложения) - маленькая себестоимость лица перемещаемого.
- Чисто по человечески интересно, хто эту муть протягивает в Украине?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 18 гру, 2018 17:00
Re: У Києві почав курсувати перший електробус
В Минске электробусы уже обычный транспорт, причем своего производства
Прокремлевский тролль.
Додано: Вів 18 гру, 2018 18:11
Re: У Києві почав курсувати перший електробус
Я ніяким чином не підтримую цей крок чиновників, але хотів би внести кілька поправок:
9 млн в 2015р = 10,5 млн в 2018р.
Візуально Електрон краще. Але з власного досвіду можу сказати, що китайські автомобілі якісніші за українські. Хоча і якість деталей у китайців - фуфел, але при правильній зборці вони виходять свій ресурс повністтю, а наші більш якісні деталі зібрані рукожо*пами - навіть проповзти не можуть стільки, скільки китайці.
Але є ще гримуча смєсь - китайські запчастини нашими руками. Привіт Джякам. )))
Додано: Сер 19 гру, 2018 00:21
Так как бы это... из украинского там как раз сборка и красивый корпус, двигло ж тоже импортное, причем с упором качества и сборки для ЕС
ТОВ Спільне українсько-німецьке підприємство «Електронтранс» створене у 2011 році корпорацією «Електрон», фірмою «TransTec F&E Vetschau UG» (Німеччина) (производят рельсовые транспортные средства в разных вариантах, например тележки с электромотором
В львовском электробусе заявлено, что у ЭЛЕКТРОН в ходовой части применяются агрегаты ZF.
ZF Friedrichshafen AG — это автомобильный концерн-поставщик, который занимает 3 место в рейтинге крупнейших поставщиков автомобильной промышленности Германии.
Так что, там начинка - не какой то малопрогнозируемый Китай, а полноценная Германия.
Это все равно, что выбирая между Шкодой (реально фольксваген) и какой нибудь Chery - выбрать Chery, потому что она чуть-чуть дешевле
Тем более, когда лучший вариант свой родной производитель предлагает.
Если это не коррупция, тогда простой идиотизм. Третьего не дано.
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