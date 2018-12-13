|
|
|
Знижки на подарунки до Нового року до 50%. Усі Санти...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 гру, 2018 22:29
Пропонуємо до обговорення:
Підготовка до новорічних свят вже стартувала! І один із найголовніших пунктів, який потрібно встигнути до Нового року, - перевтілитися в Санту і придбати подарунки для всієї родини! Зробити це швидко, просто і зі знижками до 50% можна в Цитрусі!
Дивися повний текст Знижки на подарунки до Нового року до 50%. Усі Санти купують у Цитрусі!
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86229
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 17 гру, 2018 22:29
Це той Цитрус, що не видає фіскальних чеків, бо продає контрабандний товар ??
-
maxprofit
-
-
- Повідомлень: 746
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 715 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|