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Знижки на подарунки до Нового
року до 50%. Усі Санти...

Знижки на подарунки до Нового року до 50%. Усі Санти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:29

Знижки на подарунки до Нового року до 50%. Усі Санти...

Пропонуємо до обговорення:
Підготовка до новорічних свят вже стартувала! І один із найголовніших пунктів, який потрібно встигнути до Нового року, - перевтілитися в Санту і придбати подарунки для всієї родини! Зробити це швидко, просто і зі знижками до 50% можна в Цитрусі!

Дивися повний текст Знижки на подарунки до Нового року до 50%. Усі Санти купують у Цитрусі!.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:29

Це той Цитрус, що не видає фіскальних чеків, бо продає контрабандний товар ??
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