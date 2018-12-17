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НБУ назвав причини уповільнення
зростання економіки України

НБУ назвав причини уповільнення зростання економіки України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:12

НБУ назвав причини уповільнення зростання економіки України

Пропонуємо до обговорення:
Темп зростання ВВП України у 2019 році знизиться до 2,5% через жорстку монетарну та фіскальну політику.

Дивися повний текст НБУ назвав причини уповільнення зростання економіки України.
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А впереди тьма и неопределенность
Moimir
 
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  Moimir написав:А впереди тьма и неопределенность

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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:22

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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