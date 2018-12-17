Темп зростання ВВП України у 2019 році знизиться до 2,5% через жорстку монетарну та фіскальну політику.
Дивися повний текст НБУ назвав причини уповільнення зростання економіки України.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 23:12
НБУ назвав причини уповільнення зростання економіки України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ назвав причини уповільнення зростання економіки України.
Додано: Пон 17 гру, 2018 23:17
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 17 гру, 2018 23:22
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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