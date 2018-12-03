Згідно з проектом міністра внутрішніх справ Великобританії Саджида Джавіда, імміграція з країн ЄС в країну до 2020 року буде скорочена на 80%.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 08:14
Великобританія планує скоротити імміграцію з ЄС на 80% -...
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Дивися повний текст Великобританія планує скоротити імміграцію з ЄС на 80% - Times.
Додано: Вів 18 гру, 2018 08:14
Саджид Джавид и сокращение иммиграции - какие-то взаимоисключающие понятия...
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