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Великобританія планує скоротити
імміграцію з ЄС на 80% -...

Великобританія планує скоротити імміграцію з ЄС на 80% -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 08:14

Великобританія планує скоротити імміграцію з ЄС на 80% -...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з проектом міністра внутрішніх справ Великобританії Саджида Джавіда, імміграція з країн ЄС в країну до 2020 року буде скорочена на 80%.

Дивися повний текст Великобританія планує скоротити імміграцію з ЄС на 80% - Times.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 08:14

Саджид Джавид и сокращение иммиграции - какие-то взаимоисключающие понятия...
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