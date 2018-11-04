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Електронна медкартка: як це
працюватиме і які дані...

Електронна медкартка: як це працюватиме і які дані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 10:22

Електронна медкартка: як це працюватиме і які дані...

Пропонуємо до обговорення:
Починаючи з 2019 року, дані про пацієнтів будуть вноситися в спеціальні електронні картки, які будуть зберігатися в медичних інформаційних системах (МІС).

Дивися повний текст Електронна медкартка: як це працюватиме і які дані потраплять до системи.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 10:22

Вот в последнее время начал наблюдать как исполняет свои обязанности полиция, особенно на трассах. И хочется министру харкнуть в лицо. Почему простой народ должен доказывать на улице свои права? Полицейских по праву хоть чему то учат?
И по теме. Если полицейские грубо нарушают законы, то что нам ждать от продажных медиков. Проблемы утопающих не должны волновать остальную массу людей, нефиг лезть в реку без спасжилета и нефиг кататься по чужим городам без медицинской карты, хотя бы на флешке.
Пока медик в планшете натыкает, один больной под дверью точно умрет.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:22

Не прошло и десять лет.Справку о составе семью (кол-во прописанных)нужно бумажную брать и относить в гос учреждения,хотя предоставить доступ чтоб гос учреждения сами могли бы получать данные(для субсидии и ТД) намного легче но все бл.... Не могут сделать.А тут минздрпв..
lavidenko
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:28

а будет ли у пациента доступ к просмотру своей карты? если нет - то на фиг нужно, т.к. эскулапы могут по ушам проехать на счет одного, а в карте все будет чисто и правильно и проконтролировать это никак нельзя будет. плюс ко всему есть такие диагнозы которые знать ВСЕМ врачам не нужно.
RomanTik
 
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