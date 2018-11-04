Починаючи з 2019 року, дані про пацієнтів будуть вноситися в спеціальні електронні картки, які будуть зберігатися в медичних інформаційних системах (МІС).
Дивися повний текст Електронна медкартка: як це працюватиме і які дані потраплять до системи.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 10:22
Електронна медкартка: як це працюватиме і які дані...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Електронна медкартка: як це працюватиме і які дані потраплять до системи.
Додано: Вів 18 гру, 2018 10:22
Вот в последнее время начал наблюдать как исполняет свои обязанности полиция, особенно на трассах. И хочется министру харкнуть в лицо. Почему простой народ должен доказывать на улице свои права? Полицейских по праву хоть чему то учат?
И по теме. Если полицейские грубо нарушают законы, то что нам ждать от продажных медиков. Проблемы утопающих не должны волновать остальную массу людей, нефиг лезть в реку без спасжилета и нефиг кататься по чужим городам без медицинской карты, хотя бы на флешке.
Пока медик в планшете натыкает, один больной под дверью точно умрет.
Додано: Вів 18 гру, 2018 11:22
Не прошло и десять лет.Справку о составе семью (кол-во прописанных)нужно бумажную брать и относить в гос учреждения,хотя предоставить доступ чтоб гос учреждения сами могли бы получать данные(для субсидии и ТД) намного легче но все бл.... Не могут сделать.А тут минздрпв..
Додано: Вів 18 гру, 2018 11:28
а будет ли у пациента доступ к просмотру своей карты? если нет - то на фиг нужно, т.к. эскулапы могут по ушам проехать на счет одного, а в карте все будет чисто и правильно и проконтролировать это никак нельзя будет. плюс ко всему есть такие диагнозы которые знать ВСЕМ врачам не нужно (и у пациента есть такое право). и что делать в случае падения интернета в поликлинике (в моем городке ну очень часто нельзя оплатить картой в магазине т.к. говорят "нет связи", поэтому возникают опасения и на счет больниц). А как и где врачи будут смотреть мед. карту в случае вызова на дом к пациенту? или каждому врачу дадут планшет :shock: с оплаченной симкой, так ведь есть такие места где и 3g нет? а зная как пишутся БД в госконторах - это будет один сплошной баг. в общем нужно было б сделать пилотный проект в одной из областей, обкатать эту систему там, исправить все косяки, а потом внедрять по всей стране. Но это ж не наш метод.
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