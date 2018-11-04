Електронна медкартка: як це працюватиме і які дані...

Додано: Вів 18 гру, 2018 11:28

а будет ли у пациента доступ к просмотру своей карты? если нет - то на фиг нужно, т.к. эскулапы могут по ушам проехать на счет одного, а в карте все будет чисто и правильно и проконтролировать это никак нельзя будет. плюс ко всему есть такие диагнозы которые знать ВСЕМ врачам не нужно (и у пациента есть такое право). и что делать в случае падения интернета в поликлинике (в моем городке ну очень часто нельзя оплатить картой в магазине т.к. говорят "нет связи", поэтому возникают опасения и на счет больниц). А как и где врачи будут смотреть мед. карту в случае вызова на дом к пациенту? или каждому врачу дадут планшет :shock: с оплаченной симкой, так ведь есть такие места где и 3g нет? а зная как пишутся БД в госконторах - это будет один сплошной баг. в общем нужно было б сделать пилотный проект в одной из областей, обкатать эту систему там, исправить все косяки, а потом внедрять по всей стране. Но это ж не наш метод.