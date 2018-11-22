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Максим Пархоменко: дефіцит
Пенсійного фонду. Чи той шлях...

Максим Пархоменко: дефіцит Пенсійного фонду. Чи той шлях...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:03

Максим Пархоменко: дефіцит Пенсійного фонду. Чи той шлях...

Пропонуємо до обговорення:
Ситуація з нашим Пенсійним фондом не вирішується вже дуже давно.

Дивися повний текст Максим Пархоменко: дефіцит Пенсійного фонду. Чи той шлях обрала держава?.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:03

Зниженням ЄСВ з 41% до 22% подарували підприємцям більше 200 мільярдів гривень щороку. Тобто реально зменшили пенсії у два рази. Велика шана діючій владі.
vasildovganenko4
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