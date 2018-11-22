Ситуація з нашим Пенсійним фондом не вирішується вже дуже давно.
Дивися повний текст Максим Пархоменко: дефіцит Пенсійного фонду. Чи той шлях обрала держава?.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 11:03
Максим Пархоменко: дефіцит Пенсійного фонду. Чи той шлях...
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Дивися повний текст Максим Пархоменко: дефіцит Пенсійного фонду. Чи той шлях обрала держава?.
Додано: Вів 18 гру, 2018 11:03
Зниженням ЄСВ з 41% до 22% подарували підприємцям більше 200 мільярдів гривень щороку. Тобто реально зменшили пенсії у два рази. Велика шана діючій владі.
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