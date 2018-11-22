Ситуація з нашим Пенсійним фондом не вирішується вже дуже давно.
Дивися повний текст Максим Пархоменко: дефіцит Пенсійного фонду. Чи той шлях обрала держава?.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 11:03
Максим Пархоменко: дефіцит Пенсійного фонду. Чи той шлях...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Максим Пархоменко: дефіцит Пенсійного фонду. Чи той шлях обрала держава?.
Додано: Вів 18 гру, 2018 11:03
Зниженням ЄСВ з 41% до 22% подарували підприємцям більше 200 мільярдів гривень щороку. Тобто реально зменшили пенсії у два рази. Велика шана діючій владі.
Додано: Вів 18 гру, 2018 12:24
А какой у нас процент налогов от ВВП?
Кмк, и так большой.
Снижение ЕСВ - хоть один реальный плюс новой власти.
Зарплаты вышли из тени.
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:00
Re: Максим Пархоменко: дефіцит Пенсійного фонду. Чи той шлях
А Пархоменко точно аналітик? Тільки в 15-му абзаці була сформульована основна причина дефіциту ПФ. "Сьогодні на 10 працюючих українців, які сплачують ЄСВ, припадає близько 11 пенсіонерів."
А решта, море цифр без будь-якої логічної прив'язки.
Наприклад: "На наступний рік мінімальна пенсія з першого січня становитиме 1497 гривень. Таким чином, для формування цієї суми без додаткових дотацій нам потрібно підвищити мінімальний оклад до значень 6800 гривень або збільшити сам податок."
1497/0.22 = 6804.5 Але чому такою повинна бути мінімалка? Адже ми знаємо, що працівників менше ніж пенсіонерів.
Або ось ще: "При цьому, якщо звернутися до офіційної статистики, то середня зарплата в Україні становить близько 9218 гривень.
Це означає, що працюючі українці в середньому виплачують близько 2027 гривень."
Але не треба бути аналітиком, щоб знати, що існує ось така статистика:
"Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії"
І у вересні ця цифра була 7870.29, що на 13% нижча за середню зарплату по країні за вересень (9042 грн). Тобто, за жовтень буде близько 8000 грн, а не 9218. 8000 * 0.22 = 1760 грн - ось середній внесок одного працюючого.
Ось ще: "У цифрах ми повинні отримати бездефіцитний бюджет, але його немає…"
У тексті немає жодного слова про середню пенсію. Чому це ми повинні отримати бездефіцитний бюджет пенсійного фонду лише виходячи з порівняння середнього внеску з мінімальною пенсією?
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:53
Де-факто бизнесу подарили 0. Вы, наверняка, забыли (или просто не знали), что для уже "белых" на момент снижения ставки работодателей, выставлялось обязательное условие - увеличение размера ФОТ не менее, чем на 15%.
А "серые" и "черные" работодатели получили возможность выйти из тени, не увеличивая, или увеличивая незначительно объем своих расходов (при ставке 41% они использовали обнальщиков под 15-25%).
В итоге, снижение ставки ЕСВ привело к росту официальных зарплат (увы, только в гривневом исчислении - в долларах украинцы даже в 2018 получают меньше, чем в 2013). И при этом не обвалился вдвое (как по математике) объем поступлений в Пенсионный фонд (в 1-й год снижение составило "всего" 20%, а во 2-й и вовсе выровнялось).
Следовательно, данную инициативу можно считать успешной. Одной из немногих успешных, как выше уже правильно отметили.
Ключевая проблема пенсионной системы - это трудовая эмиграция. 30 лет назад на 2 работающих приходился 1 пенсионер. Сегодня - 1 к 1. А средняя продолжительность жизни (и ожидаемая продолжительность тоже) за период не увеличилась.
Экономика лишилась невообразимо большого количества рабочих мест, особенно в производстве. Ведь именно оно, а не сферы торговли, услуг и c/x, дает занятость, производящую добавленную стоимость.
Отсюда выросли ноги концептульных проблем - угрожающе низкая занятость и ничтожная стоимость труда. Если взять статистичесое количество населения и занятых, то уровень безработицы экономически активных превысит 50% (при официальных данных порядка 10%).
Разумеется, что люди без работы не сидят, а уезжают за границу. Кто уезжает - эти самые экономически активные. Дети и пенсионеры за границей не нужны, они там, извините, балласт даже для самих гастарбайтеров - содержать в Украине их дешевле даже на расстоянии.
Накопительная пенсионная система абсолютно бестолкова при данном положении вещей. Перманентно избыточное предложение рабочей силы внутри страны (что бы там не врали порохоботы о "дефиците рабочих специальностей") не будет стимулировать ни население, ни работодателей накапливать. А тем более накапливать там, где среднегодовая инфляция превышает 10%, а стоимость абсолютно всех активов, включая недвижимость и фондовый рынок, неуклонно снижается в эквиваленте твердых валют.
Что остается - повышение пенсионного возраста. Мера непопулярная, но действенная. Она не решает проблему ПФ, а препятствует его банкротству и дает отсрочку в 1-2 десятка лет. При этом еще и противоречит принципам гуманизма, но об этом в Украине уже итак позабыли.
Для полноты картины, нельзя забыть о том, что есть и позитивная сторона увеличения пенсионного возраста - это увеличение продолжительности жизни. Более поздний выход на отдых ассоциируется в более низкой смертностью в возрастном отрезке 60-80 лет - научный факт
Додано: Вів 18 гру, 2018 17:09
Re: Максим Пархоменко: дефіцит Пенсійного фонду. Чи той шлях
вы причину и следствие не перепутали? а то судя по вашим словам для повышения продолжительности жизни на 10 лет нужно просто-напросто повысить на 10 лет пенсионный возраст. )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Вів 18 гру, 2018 17:23
Корреляция не 10 к 10, разумеется И да - не перепутал. Для меня этот факт тоже не является очевидным, но с десятком когортных исследований не поспоришь.
Вероятно, что процессы старения тормозятся, когда человек активен социально и физически. А это легче поддерживать, продолжая работать, нежели на пенсии. У меня и семейный пример есть в подтверждение - дед до 78 работал, в больнице ни разу не пролежав. А как уволили - 3 года и умер...
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