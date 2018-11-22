Максим Пархоменко: дефіцит Пенсійного фонду. Чи той шлях...

Додано: Вів 18 гру, 2018 16:53

vasildovganenko4 написав: Зниженням ЄСВ з 41% до 22% подарували підприємцям більше 200 мільярдів гривень щороку. Тобто реально зменшили пенсії у два рази. Велика шана діючій владі. Зниженням ЄСВ з 41% до 22% подарували підприємцям більше 200 мільярдів гривень щороку. Тобто реально зменшили пенсії у два рази. Велика шана діючій владі.

Де-факто бизнесу подарили 0. Вы, наверняка, забыли (или просто не знали), что для уже "белых" на момент снижения ставки работодателей, выставлялось обязательное условие - увеличение размера ФОТ не менее, чем на 15%.А "серые" и "черные" работодатели получили возможность выйти из тени, не увеличивая, или увеличивая незначительно объем своих расходов (при ставке 41% они использовали обнальщиков под 15-25%).В итоге, снижение ставки ЕСВ привело к росту официальных зарплат (увы, только в гривневом исчислении - в долларах украинцы даже в 2018 получают меньше, чем в 2013). И при этом не обвалился вдвое (как по математике) объем поступлений в Пенсионный фонд (в 1-й год снижение составило "всего" 20%, а во 2-й и вовсе выровнялось).Следовательно, данную инициативу можно считать успешной. Одной из немногих успешных, как выше уже правильно отметили.Ключевая проблема пенсионной системы - это трудовая эмиграция. 30 лет назад на 2 работающих приходился 1 пенсионер. Сегодня - 1 к 1. А средняя продолжительность жизни (и ожидаемая продолжительность тоже) за период не увеличилась.Экономика лишилась невообразимо большого количества рабочих мест, особенно в производстве. Ведь именно оно, а не сферы торговли, услуг и c/x, дает занятость, производящую добавленную стоимость.Отсюда выросли ноги концептульных проблем - угрожающе низкая занятость и ничтожная стоимость труда. Если взять статистичесое количество населения и занятых, то уровень безработицы экономически активных превысит 50% (при официальных данных порядка 10%).Разумеется, что люди без работы не сидят, а уезжают за границу. Кто уезжает - эти самые экономически активные. Дети и пенсионеры за границей не нужны, они там, извините, балласт даже для самих гастарбайтеров - содержать в Украине их дешевле даже на расстоянии.Накопительная пенсионная система абсолютно бестолкова при данном положении вещей. Перманентно избыточное предложение рабочей силы внутри страны (что бы там не врали порохоботы о "дефиците рабочих специальностей") не будет стимулировать ни население, ни работодателей накапливать. А тем более накапливать там, где среднегодовая инфляция превышает 10%, а стоимость абсолютно всех активов, включая недвижимость и фондовый рынок, неуклонно снижается в эквиваленте твердых валют.Что остается - повышение пенсионного возраста. Мера непопулярная, но действенная. Она не решает проблему ПФ, а препятствует его банкротству и дает отсрочку в 1-2 десятка лет. При этом еще и противоречит принципам гуманизма, но об этом в Украине уже итак позабыли.Для полноты картины, нельзя забыть о том, что есть и позитивная сторона увеличения пенсионного возраста - это увеличение продолжительности жизни. Более поздний выход на отдых ассоциируется в более низкой смертностью в возрастном отрезке 60-80 лет - научный факт