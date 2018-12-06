Нові станції метро від ст. м «Сирець» у бік житлового масиву Виноградар почнуть будувати в 2019 році.
Дивися повний текст Метро на Виноградар планують побудувати протягом чотирьох років.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 11:43
Метро на Виноградар планують побудувати протягом...
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Дивися повний текст Метро на Виноградар планують побудувати протягом чотирьох років.
Додано: Вів 18 гру, 2018 12:45
Метро на Троещину по срокам выходит за каденцию Педалика, поэтому это как обещать полететь на Марс. Электорату нужно предложить что-то уже...вот и придумали метро на Веник
Додано: Вів 18 гру, 2018 13:23
Сказка для лохов из варшавского
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Додано: Вів 18 гру, 2018 13:26
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