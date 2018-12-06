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Метро на Виноградар планують
побудувати протягом...

Метро на Виноградар планують побудувати протягом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:43

Метро на Виноградар планують побудувати протягом...

Пропонуємо до обговорення:
Нові станції метро від ст. м «Сирець» у бік житлового масиву Виноградар почнуть будувати в 2019 році.

Дивися повний текст Метро на Виноградар планують побудувати протягом чотирьох років.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:43

Какие планы по метро на Троещину ?
Shall
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:45

Метро на Троещину по срокам выходит за каденцию Педалика, поэтому это как обещать полететь на Марс. Электорату нужно предложить что-то уже...вот и придумали метро на Веник
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:13

Эта песня хороша, начинай сначала!
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:23

Сказка для лохов из варшавского

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сірий
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:26

  warlamp написав:Эта песня хороша, начинай сначала!

Прикладывают канализацию, а лохи орут метро, метро. Короче, свидетели метро :-B
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:52

  Shall написав:Какие планы по метро на Троещину ?

В планах нет.
Выделяют снова (уже даже не скажу который раз) на технико-экономическое обоснование деньги.
Бумага все стерпит.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:54

  idealstorm написав:Метро на Троещину по срокам выходит за каденцию Педалика, поэтому это как обещать полететь на Марс. Электорату нужно предложить что-то уже...вот и придумали метро на Веник

Так метро на Виноградарь выходит и за каденцию Виталика. В 2020 выборы.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 08:02

  warlamp написав:Эта песня хороша, начинай сначала!
Видимо квартиры в новом районе продаются плохо. И нужно поднять градус таким дешевым инфо-вбросом мол там скоро метроооо.
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