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Після траншу МВФ золотовалютні
резерви наблизяться до...

Після траншу МВФ золотовалютні резерви наблизяться до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:49

Після траншу МВФ золотовалютні резерви наблизяться до...

Пропонуємо до обговорення:
Україна виконує всі заплановані завдання.

Дивися повний текст Після траншу МВФ золотовалютні резерви наблизяться до $20 мільярдів - Порошенко.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:49

Увеличатся золотовалютные резервы и долг каждого гражданина, включая новорожденного до 50 000 грн. Еще каждый эмигрант и умерший передает свой долг оставшимся.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:49

  nik1 написав:Увеличатся золотовалютные резервы и долг каждого гражданина, включая новорожденного до 50 000 грн. Еще каждый эмигрант и умерший передает свой долг оставшимся.


граждане не отвечают по долгам государства
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:50

А что, МВФ утвердил транш?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:13

Re: Після траншу МВФ золотовалютні резерви наблизяться до...

  trololo написав:граждане не отвечают по долгам государства

З цієї точки зору (формальної) - то і до резервів громадянам діла ніякого.

Але по суті відповідають всі, в першу чергу перерозподілом структури видатків бюджету із соціальних розділів на обслуговування (%) по кредитам.
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
kmg
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