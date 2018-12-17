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Дивися повний текст Після траншу МВФ золотовалютні резерви наблизяться до $20 мільярдів - Порошенко.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 11:49
Після траншу МВФ золотовалютні резерви наблизяться до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Після траншу МВФ золотовалютні резерви наблизяться до $20 мільярдів - Порошенко.
Додано: Вів 18 гру, 2018 11:49
Увеличатся золотовалютные резервы и долг каждого гражданина, включая новорожденного до 50 000 грн. Еще каждый эмигрант и умерший передает свой долг оставшимся.
Додано: Вів 18 гру, 2018 12:49
граждане не отвечают по долгам государства
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 18 гру, 2018 12:50
А что, МВФ утвердил транш?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 18 гру, 2018 13:13
Re: Після траншу МВФ золотовалютні резерви наблизяться до...
З цієї точки зору (формальної) - то і до резервів громадянам діла ніякого.
Але по суті відповідають всі, в першу чергу перерозподілом структури видатків бюджету із соціальних розділів на обслуговування (%) по кредитам.
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
Додано: Вів 18 гру, 2018 17:25
Додано: Вів 18 гру, 2018 18:36
p_a_l С такими советами нужно аккуратнее. Вспомните акцию "Прикрути" (читай реже мойся).
Додано: Вів 18 гру, 2018 20:18
ну так его еще получить надо, а он уже радостный (хотя еще не дали), лучше бы и не дали..... А то без траншей работать не умеем???
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