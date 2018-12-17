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Після траншу МВФ золотовалютні резерви наблизяться до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 гру, 2018 11:49
Пропонуємо до обговорення:
Україна виконує всі заплановані завдання.
Дивися повний текст Після траншу МВФ золотовалютні резерви наблизяться до $20 мільярдів - Порошенко
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R2
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Додано: Вів 18 гру, 2018 11:49
Увеличатся золотовалютные резервы и долг каждого гражданина, включая новорожденного до 50 000 грн. Еще каждый эмигрант и умерший передает свой долг оставшимся.
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nik1
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Додано: Вів 18 гру, 2018 12:49
nik1 написав:
Увеличатся золотовалютные резервы и долг каждого гражданина, включая новорожденного до 50 000 грн. Еще каждый эмигрант и умерший передает свой долг оставшимся.
граждане не отвечают по долгам государства
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Вів 18 гру, 2018 12:50
А что, МВФ утвердил транш?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 18 гру, 2018 13:13
trololo написав:
граждане не отвечают по долгам государства
З цієї точки зору (формальної) - то і до резервів громадянам діла ніякого.
Але по суті відповідають всі, в першу чергу перерозподілом структури видатків бюджету із соціальних розділів на обслуговування (%) по кредитам.
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
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kmg
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Додано: Вів 18 гру, 2018 17:25
nik1 написав:
Увеличатся золотовалютные резервы и долг каждого гражданина, включая новорожденного до 50 000 грн. Еще каждый эмигрант и умерший передает свой долг оставшимся.
Предлагаю тем кто выезжает за границу оставлять залог в 50 000 грн.
А умершим внести 50 000 грн в перечень похоронных услуг.
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p_a_l
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Додано: Вів 18 гру, 2018 18:36
p_a_l С такими советами нужно аккуратнее. Вспомните акцию "Прикрути" (читай реже мойся).
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nik1
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Додано: Вів 18 гру, 2018 20:18
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greenback1996
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Додано: Сер 19 гру, 2018 00:17
https://news.finance.ua/ru/news/-/44069 ... poroshenko
“Украина выполняет все запланированные задачи. Сейчас мы получили макрофинансовую помощь от Европейского Союза 500 млн евро под очень низкий процент. Это финансовая поддержка реформ со стороны Европейского Союза”, – отметил Президент.
По его словам, Украина также получит до конца года первые деньги из транша Всемирного банка, и это также является поддержкой реформ.
Красота! Теперь если я снимаю деньги с кредитки, это не значит, что я беру в банке в долг и под проценты, это значит, что банк поддерживает мои реформы!
https://news.finance.ua/ru/news/-/44069 ... poroshenko
“И это надежный рынок, который нам никто не закроет. И точно можно быть уверенными в собственном будущем. А Россия пусть сидит со своим эмбарго”, – сказал глава государства.
Он напомнил, что Россия ввела эмбарго еще до начала гибридной войны против Украины на украинскую продукцию металлургической, аграрной, химической отраслей и тому подобное. “А потом просто ввела эмбарго на все и перекрыла газ”, – отметил Порошенко.
Президент подчеркнул, что причина такого шага сугубо политическая. “Причины эмбарго – украинскую нацию хотят поставить на колени”, – заявил он.
Месяц назад (эмбарго, если верить Президенту, уже давно в действии):
https://news.finance.ua/ru/news/-/43876 ... ih-tovarov
За январь-сентябрь 2018 года импорт товаров из РФ в Украину в денежном выражении составил 5,8 млрд долларов.
Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2017 года, свидетельствуют данные Государственной службы статистики, пишет Сегодня.
Экспорт товаров из Украины в Россию при этом уменьшился на 7,5% и составил 2,7 млрд долларов.
Таким образом, Украина сохраняет отрицательное сальдо торговли с РФ – разница между объемами импорта и экспорта составляет 3,1 млрд долларов.
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yanyura
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