Після траншу МВФ золотовалютні резерви наблизяться до...

Додано: Сер 19 гру, 2018 00:17

“Украина выполняет все запланированные задачи. Сейчас мы получили макрофинансовую помощь от Европейского Союза 500 млн евро под очень низкий процент. Это финансовая поддержка реформ со стороны Европейского Союза”, – отметил Президент.



По его словам, Украина также получит до конца года первые деньги из транша Всемирного банка, и это также является поддержкой реформ.

“И это надежный рынок, который нам никто не закроет. И точно можно быть уверенными в собственном будущем. А Россия пусть сидит со своим эмбарго”, – сказал глава государства.



Он напомнил, что Россия ввела эмбарго еще до начала гибридной войны против Украины на украинскую продукцию металлургической, аграрной, химической отраслей и тому подобное. “А потом просто ввела эмбарго на все и перекрыла газ”, – отметил Порошенко.



Президент подчеркнул, что причина такого шага сугубо политическая. “Причины эмбарго – украинскую нацию хотят поставить на колени”, – заявил он.

За январь-сентябрь 2018 года импорт товаров из РФ в Украину в денежном выражении составил 5,8 млрд долларов.



Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2017 года, свидетельствуют данные Государственной службы статистики, пишет Сегодня.



Экспорт товаров из Украины в Россию при этом уменьшился на 7,5% и составил 2,7 млрд долларов.



Таким образом, Украина сохраняет отрицательное сальдо торговли с РФ – разница между объемами импорта и экспорта составляет 3,1 млрд долларов.

Красота! Теперь если я снимаю деньги с кредитки, это не значит, что я беру в банке в долг и под проценты, это значит, что банк поддерживает мои реформы!Месяц назад (эмбарго, если верить Президенту, уже давно в действии):