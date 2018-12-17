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Дивися повний текст Після траншу МВФ золотовалютні резерви наблизяться до $20 мільярдів - Порошенко.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 11:49
Після траншу МВФ золотовалютні резерви наблизяться до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Після траншу МВФ золотовалютні резерви наблизяться до $20 мільярдів - Порошенко.
Додано: Вів 18 гру, 2018 11:49
Увеличатся золотовалютные резервы и долг каждого гражданина, включая новорожденного до 50 000 грн. Еще каждый эмигрант и умерший передает свой долг оставшимся.
Додано: Вів 18 гру, 2018 12:49
граждане не отвечают по долгам государства
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 18 гру, 2018 12:50
А что, МВФ утвердил транш?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 18 гру, 2018 13:13
Re: Після траншу МВФ золотовалютні резерви наблизяться до...
З цієї точки зору (формальної) - то і до резервів громадянам діла ніякого.
Але по суті відповідають всі, в першу чергу перерозподілом структури видатків бюджету із соціальних розділів на обслуговування (%) по кредитам.
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
Додано: Вів 18 гру, 2018 17:25
Додано: Вів 18 гру, 2018 18:36
p_a_l С такими советами нужно аккуратнее. Вспомните акцию "Прикрути" (читай реже мойся).
Додано: Вів 18 гру, 2018 20:18
ну так его еще получить надо, а он уже радостный (хотя еще не дали), лучше бы и не дали..... А то без траншей работать не умеем???
Додано: Сер 19 гру, 2018 00:17
https://news.finance.ua/ru/news/-/44069 ... poroshenko
Красота! Теперь если я снимаю деньги с кредитки, это не значит, что я беру в банке в долг и под проценты, это значит, что банк поддерживает мои реформы!
https://news.finance.ua/ru/news/-/44069 ... poroshenko
Месяц назад (эмбарго, если верить Президенту, уже давно в действии):
https://news.finance.ua/ru/news/-/43876 ... ih-tovarov
Додано: Сер 19 гру, 2018 05:07
Re: Після траншу МВФ золотовалютні резерви наблизяться до...
Рассмешил. Учи матчасть - в экономике все взаимосвязано.
Долги государства означают рост цен на его услуги или другими словами снижение всяких пенсий, пособий итд.
Если у государства не будет денег на полицию, грабить придут вас
Государство представляет народ, служит инструментом защиты от врагов, от государства многое зависит. У либералов в голове полная каша.
Вдруг государство станет банкротом и враги решат, что народ незаинтересован в защите государства.
Государство олицетворяет закон и порядок. Если оно банкрот, значит никто не заинтересован в поддержании законности на данной территории.
Зачем государство в принципе берет кредиты. В конечном итоге для вас. Вам нужно покупать импорт, выводить капитал, по либеральной логике вы должны вешать долги на свой личный баланс. Совсем у вас концы с концами не сходятся.
Вы, похоже путаете государство с каким-нибудь частным лицом, которое ведет деятельность для себя. Государство работает для вас и на ваши деньги. И убытки в таком случае понесете вы, в качестве своего рода собственника государства.
Вы рассуждаете как подпольный бизнесмен. Налогов не платите, и поэтому вам все равно кому и сколько должно государство. Не из ваших же налогов оно будет расплачиваться по долгам.
У либералов за все платят нищие как всегда.
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