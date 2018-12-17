Після траншу МВФ золотовалютні резерви наблизяться до...

Додано: Сер 19 гру, 2018 05:07

trololo написав: граждане не отвечают по долгам государства граждане не отвечают по долгам государства

Рассмешил. Учи матчасть - в экономике все взаимосвязано.Долги государства означают рост цен на его услуги или другими словами снижение всяких пенсий, пособий итд.Если у государства не будет денег на полицию, грабить придут васГосударство представляет народ, служит инструментом защиты от врагов, от государства многое зависит. У либералов в голове полная каша.Вдруг государство станет банкротом и враги решат, что народ незаинтересован в защите государства.Государство олицетворяет закон и порядок. Если оно банкрот, значит никто не заинтересован в поддержании законности на данной территории.Зачем государство в принципе берет кредиты. В конечном итоге для вас. Вам нужно покупать импорт, выводить капитал, по либеральной логике вы должны вешать долги на свой личный баланс. Совсем у вас концы с концами не сходятся.Вы, похоже путаете государство с каким-нибудь частным лицом, которое ведет деятельность для себя. Государство работает для вас и на ваши деньги. И убытки в таком случае понесете вы, в качестве своего рода собственника государства.Вы рассуждаете как подпольный бизнесмен. Налогов не платите, и поэтому вам все равно кому и сколько должно государство. Не из ваших же налогов оно будет расплачиваться по долгам.У либералов за все платят нищие как всегда.