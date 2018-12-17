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Після траншу МВФ золотовалютні
резерви наблизяться до...

Після траншу МВФ золотовалютні резерви наблизяться до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 08:46

Питання хто відчув покращення від кредитів МВФ?
Дикий не Дикий
 
Повідомлень: 113
З нами з: 04.05.17
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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