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Після траншу МВФ золотовалютні
резерви наблизяться до...

Після траншу МВФ золотовалютні резерви наблизяться до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 08:46

Питання хто відчув покращення від кредитів МВФ?
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:45

  yanyura написав:
“Украина выполняет все запланированные задачи. Сейчас мы получили макрофинансовую помощь от Европейского Союза 500 млн евро под очень низкий процент. Это финансовая поддержка реформ со стороны Европейского Союза”, – отметил Президент.

По его словам, Украина также получит до конца года первые деньги из транша Всемирного банка, и это также является поддержкой реформ.

https://news.finance.ua/ru/news/-/44069 ... poroshenko

Красота! Теперь если я снимаю деньги с кредитки, это не значит, что я беру в банке в долг и под проценты, это значит, что банк поддерживает мои реформы!
Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам и группам стран
(миллионов долларов США)

“И это надежный рынок, который нам никто не закроет. И точно можно быть уверенными в собственном будущем. А Россия пусть сидит со своим эмбарго”, – сказал глава государства.

Он напомнил, что Россия ввела эмбарго еще до начала гибридной войны против Украины на украинскую продукцию металлургической, аграрной, химической отраслей и тому подобное. “А потом просто ввела эмбарго на все и перекрыла газ”, – отметил Порошенко.

Президент подчеркнул, что причина такого шага сугубо политическая. “Причины эмбарго – украинскую нацию хотят поставить на колени”, – заявил он.

https://news.finance.ua/ru/news/-/44069 ... poroshenko

Месяц назад (эмбарго, если верить Президенту, уже давно в действии):
За январь-сентябрь 2018 года импорт товаров из РФ в Украину в денежном выражении составил 5,8 млрд долларов.

Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2017 года, свидетельствуют данные Государственной службы статистики, пишет Сегодня.

Экспорт товаров из Украины в Россию при этом уменьшился на 7,5% и составил 2,7 млрд долларов.

Таким образом, Украина сохраняет отрицательное сальдо торговли с РФ – разница между объемами импорта и экспорта составляет 3,1 млрд долларов.

https://news.finance.ua/ru/news/-/43876 ... ih-tovarov

Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам и группам стран
(миллионов долларов США)
Январь - октябрь 2018 г.
УКРАИНА
Экспорт 7 806
Импорт 4 504
http://customs.ru/index2.php?option=com ... temid=1977
А вообще, автор статьи видимо запамятовал, что при росте левой части баланса (активов) в виде ЗВР, одновременно увеличатся и обязательства (пассивы) точно на такую же сумму.
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:13

Re: Після траншу МВФ золотовалютні резерви наблизяться до...

Нє, ну якщо суперсвідомі ватани хочуть зі свого кармана заплатити 400 млрд гривень боргів, наступного року, то милості просю. :)
Для тих, в кого мізки ще незовсім кисельовоподібні є https://index.minfin.com.ua/ua/economy/foreigndebt/, ми вже заплатити 30 млрд доларів боргів з часів вічнолегитимного, і продовжуємо зменшувати валовий зовнішній борг.
Халява по 8 відригується, і ще довго буде відригуватись всім нам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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