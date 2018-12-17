Після траншу МВФ золотовалютні резерви наблизяться до...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
“Украина выполняет все запланированные задачи. Сейчас мы получили макрофинансовую помощь от Европейского Союза 500 млн евро под очень низкий процент. Это финансовая поддержка реформ со стороны Европейского Союза”, – отметил Президент.
По его словам, Украина также получит до конца года первые деньги из транша Всемирного банка, и это также является поддержкой реформ.
Красота! Теперь если я снимаю деньги с кредитки, это не значит, что я беру в банке в долг и под проценты, это значит, что банк поддерживает мои реформы! Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам и группам стран (миллионов долларов США)
“И это надежный рынок, который нам никто не закроет. И точно можно быть уверенными в собственном будущем. А Россия пусть сидит со своим эмбарго”, – сказал глава государства.
Он напомнил, что Россия ввела эмбарго еще до начала гибридной войны против Украины на украинскую продукцию металлургической, аграрной, химической отраслей и тому подобное. “А потом просто ввела эмбарго на все и перекрыла газ”, – отметил Порошенко.
Президент подчеркнул, что причина такого шага сугубо политическая. “Причины эмбарго – украинскую нацию хотят поставить на колени”, – заявил он.
Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам и группам стран (миллионов долларов США) Январь - октябрь 2018 г. УКРАИНА Экспорт 7 806 Импорт 4 504 http://customs.ru/index2.php?option=com ... temid=1977 А вообще, автор статьи видимо запамятовал, что при росте левой части баланса (активов) в виде ЗВР, одновременно увеличатся и обязательства (пассивы) точно на такую же сумму.
Нє, ну якщо суперсвідомі ватани хочуть зі свого кармана заплатити 400 млрд гривень боргів, наступного року, то милості просю. Для тих, в кого мізки ще незовсім кисельовоподібні є https://index.minfin.com.ua/ua/economy/foreigndebt/, ми вже заплатити 30 млрд доларів боргів з часів вічнолегитимного, і продовжуємо зменшувати валовий зовнішній борг. Халява по 8 відригується, і ще довго буде відригуватись всім нам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...