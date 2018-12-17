Після траншу МВФ золотовалютні резерви наблизяться до...
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“Украина выполняет все запланированные задачи. Сейчас мы получили макрофинансовую помощь от Европейского Союза 500 млн евро под очень низкий процент. Это финансовая поддержка реформ со стороны Европейского Союза”, – отметил Президент.
По его словам, Украина также получит до конца года первые деньги из транша Всемирного банка, и это также является поддержкой реформ.
Красота! Теперь если я снимаю деньги с кредитки, это не значит, что я беру в банке в долг и под проценты, это значит, что банк поддерживает мои реформы! Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам и группам стран (миллионов долларов США)
“И это надежный рынок, который нам никто не закроет. И точно можно быть уверенными в собственном будущем. А Россия пусть сидит со своим эмбарго”, – сказал глава государства.
Он напомнил, что Россия ввела эмбарго еще до начала гибридной войны против Украины на украинскую продукцию металлургической, аграрной, химической отраслей и тому подобное. “А потом просто ввела эмбарго на все и перекрыла газ”, – отметил Порошенко.
Президент подчеркнул, что причина такого шага сугубо политическая. “Причины эмбарго – украинскую нацию хотят поставить на колени”, – заявил он.
Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам и группам стран (миллионов долларов США) Январь - октябрь 2018 г. УКРАИНА Экспорт 7 806 Импорт 4 504 http://customs.ru/index2.php?option=com ... temid=1977 А вообще, автор статьи видимо запамятовал, что при росте левой части баланса (активов) в виде ЗВР, одновременно увеличатся и обязательства (пассивы) точно на такую же сумму.
Нє, ну якщо суперсвідомі ватани хочуть зі свого кармана заплатити 400 млрд гривень боргів, наступного року, то милості просю. Для тих, в кого мізки ще незовсім кисельовоподібні є https://index.minfin.com.ua/ua/economy/foreigndebt/, ми вже заплатити 30 млрд доларів боргів з часів вічнолегитимного, і продовжуємо зменшувати валовий зовнішній борг. Халява по 8 відригується, і ще довго буде відригуватись всім нам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Нє, ну якщо суперсвідомі ватани хочуть зі свого кармана заплатити 400 млрд гривень боргів, наступного року, то милості просю. Для тих, в кого мізки ще незовсім кисельовоподібні є https://index.minfin.com.ua/ua/economy/foreigndebt/, ми вже заплатити 30 млрд доларів боргів з часів вічнолегитимного, і продовжуємо зменшувати валовий зовнішній борг. Халява по 8 відригується, і ще довго буде відригуватись всім нам.
Да нет, поболе - 145 млрд. процентов и 275 млрд. основного долга.
Окажет ощутимое давление на бюджетные расходы рост выплат по государственному долгу, оцениваемых на уровне 417,5 млрд грн, в том числе обслуживание долга — 145,2 млрд грн (это вторая по величине статья расходов государственного бюджета, ее доля превышает 13%, по сравнению с текущим годом расходы вырастут на 11,5%). Собственно, погашение госдолга на сумму 272,3 млрд грн (на 96,5 млрд больше, чем в 2018-м) будет происходить путем замещения его новыми заимствованиями: они ожидаются в сумме 324,8 млрд грн, что на 109,8 млрд превышает план на 2018 год, из них большую часть — 202 млрд грн — предполагается привлечь на внутреннем рынке.
http://zet.in.ua/statistika-2/byudzhet/ ... 2019-goda/ Правда, сама цифра новых заимствований вызывает некоторое недоумение - ведь бюджет спланирован с дефицитом в 90 млрд, итого нужно занять 362 млрд. а не 324. С учетом же результатов последних аукционов, где Минфин занимал в гривне под 20,5% годовых на сроки в 11/13 и 15 недель, а в валюте под. 6,34 на 28 дней!!!, прослеживается довольно тревожная тенденция
Волгарь написав:Правда, сама цифра новых заимствований вызывает некоторое недоумение - ведь бюджет спланирован с дефицитом в 90 млрд, итого нужно занять 362 млрд. а не 324.
Дефіціт можна покрити і за рахунок емісії, а не заполучень.
Волгарь написав:С учетом же результатов последних аукционов, где Минфин занимал в гривне под 20,5% годовых на сроки в 11/13 и 15 недель, а в валюте под. 6,34 на 28 дней!!!, прослеживается довольно тревожная тенденция
Всі відсотки річні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Волгарь написав:Правда, сама цифра новых заимствований вызывает некоторое недоумение - ведь бюджет спланирован с дефицитом в 90 млрд, итого нужно занять 362 млрд. а не 324.
Дефіціт можна покрити і за рахунок емісії, а не заполучень.
Волгарь написав:С учетом же результатов последних аукционов, где Минфин занимал в гривне под 20,5% годовых на сроки в 11/13 и 15 недель, а в валюте под. 6,34 на 28 дней!!!, прослеживается довольно тревожная тенденция
Всі відсотки річні.
Конечно, можно покрыть и эмиссией. Но с учетом эффект а мультипликации, результат будет еще хуже. А на счет процентов - помните, в начале года в нашем споре я писал о складывании ситуации, очень напоминающей 97-98-ой год в России? Займы под 20,5% годовых - очень тревожная тенденция. По сути это означает полное прекращение банками кредитования реального сектора экономики - и нужды нет, и производство/торговля/сх таких кредитов не потянет. И классического сочетания в стране сразу 4-х негативных факторов - дефицита бюждета, дефицита внешней торговли, высокой инфляции и пирамидальной БС.
Волгарь написав:Займы под 20,5% годовых - очень тревожная тенденция.
В нас вони менше 10% практично ніколи і не були, в 2009 >25% https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... mKmJZ6mUco Звісно, відсотки великі, тому частка внутрішнього держброгу зменшуєтся, за рахунок збільшення зовнішнього. Для майже стабільного курсу це правильна стратегія, а от якщо знову експорт впаде...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...