Після траншу МВФ золотовалютні резерви наблизяться до...

Додано: Сер 19 гру, 2018 15:53

lapay написав: Волгарь написав: Простите, но реформы - это несколько иное. Простите, но реформы - это несколько иное.

Це воно і є. Вимоги Асоціації, в тому числі і ринкові відносини в енергетиці, децентралізація, Прозорро, атоматичне відшкодування ПДВ, аукціони і багато чого ще. ЄС дає гроші тільки під конкретні справи, інакше тільки в кредит.

Волгарь написав: Весьма печальным при этом остается то, что, похоже, экономика страны попала в цуцванг - любое принимаемое решение если не ухудшает, то точно не улучшает положения. Весьма печальным при этом остается то, что, похоже, экономика страны попала в цуцванг - любое принимаемое решение если не ухудшает, то точно не улучшает положения.

Взагалі мимо каси. Економіка зростає, курс стабільний, борги не збільшуються. Правда, народ не хоче платити за газ так, як сусіди, та доведеться, тут навіть Юля Ляшко не допоможе. Це воно і є. Вимоги Асоціації, в тому числі і ринкові відносини в енергетиці, децентралізація, Прозорро, атоматичне відшкодування ПДВ, аукціони і багато чого ще. ЄС дає гроші тільки під конкретні справи, інакше тільки в кредит.Взагалі мимо каси. Економіка зростає, курс стабільний, борги не збільшуються. Правда, народ не хоче платити за газ так, як сусіди, та доведеться, тут навіть Юля Ляшко не допоможе.

- Здесь мерилом работы считают усталость...

Читая о стабильном курсе, на ум приходит известная фраза из известной песни:Насчет роста экономики - объем промпроизводства в стране составляет около 83% от уровня 2010-го года, который в свою очередь был на 20% меньше, чем в 2006-ом, т.е. упал на 30% против уровня 12-ти летней давности.В стране практически исчезли отрасли с высокой добавленной стоимостью - машиностроение/приборостроение/эл. промышленность. За 2 последних года в результате естественной депопуляции население сократилось на 450 тыс. человек, еще примерно на 1 млн. - за счет эмиграции. Количество гастарбайтеров (постоянных и сезонных) превышает 8 млн. - едва ли не половину рабочей силы. Государство вынуждено занимать деньги уже под 20.5% годовых на срок от 77 до 105 дней - это самый яркий показатель финансовой стабильности.Отрицательное сальдо внешней торговли (по данным НБУ) приблизится к 10 млрд. долларов - 8% от текущего ВВП. Причем нельзя сказать, что страна перепотребляет - в основном это критически важный импорт, от которого невозможно отказаться. Внешний долг (общий) превышает 85% от ВВП, а государственный внешний в 2,5 раза больше ЗВР.А ТАК, В ОБЩЕМ, ВСЕ НЕПЛОХО...