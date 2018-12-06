Міністерство енергетики розробило нові норми споживання газу для побутових споживачів без лічильників.
Дивися повний текст Міненерго підготувало нові норми споживання газу.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 12:11
Міненерго підготувало нові норми споживання газу
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Дивися повний текст Міненерго підготувало нові норми споживання газу.
Додано: Вів 18 гру, 2018 12:11
ну и что за бред,
население что начало больше потреблять газа?
я вообще дома не готовлю максимум раз в неделю пельмени сварю.
С такими зарплатами и пенсиями нормативы потребления можно только понижать. потому как не чего и не за что готовить....
Додано: Вів 18 гру, 2018 13:18
Для любителей пельменей есть смысл поставить счётчики, тем более, что пока ставят нашару.
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