RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міненерго підготувало
нові норми споживання газу

Міненерго підготувало нові норми споживання газу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:11

Міненерго підготувало нові норми споживання газу

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство енергетики розробило нові норми споживання газу для побутових споживачів без лічильників.

Дивися повний текст Міненерго підготувало нові норми споживання газу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86235
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:11

ну и что за бред,
население что начало больше потреблять газа?
я вообще дома не готовлю максимум раз в неделю пельмени сварю.
С такими зарплатами и пенсиями нормативы потребления можно только понижать. потому как не чего и не за что готовить....
-Segey-
 
Повідомлень: 79
З нами з: 26.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:18

  -Segey- написав:ну и что за бред,
население что начало больше потреблять газа?
я вообще дома не готовлю максимум раз в неделю пельмени сварю.
С такими зарплатами и пенсиями нормативы потребления можно только понижать. потому как не чего и не за что готовить....


Для любителей пельменей есть смысл поставить счётчики, тем более, что пока ставят нашару.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 812
З нами з: 13.03.15
Подякував: 133 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:35

Делают все возможное и невозможное что*-бы ободрать всех , но пострадает как всегда самый нищий .
makishin60
Аватар користувача
 
Повідомлень: 167
З нами з: 03.10.17
Подякував: 39 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: makishin60 і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » П'ят 14 гру, 2018 13:05
49 2385
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 гру, 2018 13:04
ruvex
«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу 1 ... 10, 11, 12
R2 » Чет 06 гру, 2018 13:21
116 10052
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 гру, 2018 10:43
budivelnik
Споживачі газу без лічильників почали отримувати... 1, 2, 3
R2 » Чет 13 гру, 2018 13:30
24 1673
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 гру, 2018 21:26
Пенс

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65349)
18.12.2018 13:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.