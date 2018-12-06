Міністерство енергетики розробило нові норми споживання газу для побутових споживачів без лічильників.
Дивися повний текст Міненерго підготувало нові норми споживання газу.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 12:11
Міненерго підготувало нові норми споживання газу
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Дивися повний текст Міненерго підготувало нові норми споживання газу.
Додано: Вів 18 гру, 2018 12:11
ну и что за бред,
население что начало больше потреблять газа?
я вообще дома не готовлю максимум раз в неделю пельмени сварю.
С такими зарплатами и пенсиями нормативы потребления можно только понижать. потому как не чего и не за что готовить....
Додано: Вів 18 гру, 2018 13:18
Для любителей пельменей есть смысл поставить счётчики, тем более, что пока ставят нашару.
Додано: Вів 18 гру, 2018 13:35
Делают все возможное и невозможное что*-бы ободрать всех , но пострадает как всегда самый нищий .
Додано: Вів 18 гру, 2018 13:50
Re: Міненерго підготувало нові норми споживання газу
Додано: Вів 18 гру, 2018 13:53
Не оснащены процентов 80, а не 24.9, из тех, кто использует газ только для кухни. Брехня.
Востаннє редагувалось Grisha1 в Вів 18 гру, 2018 14:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 гру, 2018 13:55
Если б установка счетчика стоила адекватных денег, все бы уже давно поставили. Но 4000 гривен при цене самого счетчика в несколько сот - это издевательство, там работы на час.
Додано: Вів 18 гру, 2018 13:57
Они что подразумевают, что люди топят газом? Почему разница в летний и зимний период. Это что включать горелки и жарить кухню? Пережигать воздух.
Уже не знают, что выдумать. Они решили достать народ, хотят революцию спровоцировать?
Додано: Вів 18 гру, 2018 14:24
1. Финансирование работ по оснащению счетчиками газа населения осуществляется за счет:
средств субъектов хозяйствования, осуществляющих распределение природного газа на соответствующей территории;
средств соответствующего бюджета;
средств соответствующего бюджета, кроме средств местных бюджетов;
2. Бытовые потребители природного газа - физические лица (население) могут самостоятельно обеспечить установление индивидуальных приборов учета природного газа (индивидуальных счетчиков) с последующей компенсацией таких расходов за счет средств, которые ими уплачиваются по тарифу на распределение природного газа.
Порядок и размеры компенсации расходов на приобретение и установку индивидуальных приборов учета природного газа для потребителей природного газа - физических лиц (населения) устанавливаются Кабинетом Министров Украины.
Для потребителей природного газа - физических лиц (населения), которые установят счетчики в течение 2018 года, соответствующая компенсация осуществляется в течение 12 месяцев.
Додано: Вів 18 гру, 2018 14:43
До лампочки эти кодексы, в Киевгазэнерджи на вас посмотрят как на дурака, если вы начнете их цитировать. Скажут, у них в тариф не заложено, и все и кабмин не дал денег.
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