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Міненерго підготувало
нові норми споживання газу

Міненерго підготувало нові норми споживання газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:11

Міненерго підготувало нові норми споживання газу

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство енергетики розробило нові норми споживання газу для побутових споживачів без лічильників.

Дивися повний текст Міненерго підготувало нові норми споживання газу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:11

ну и что за бред,
население что начало больше потреблять газа?
я вообще дома не готовлю максимум раз в неделю пельмени сварю.
С такими зарплатами и пенсиями нормативы потребления можно только понижать. потому как не чего и не за что готовить....
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:18

  -Segey- написав:ну и что за бред,
население что начало больше потреблять газа?
я вообще дома не готовлю максимум раз в неделю пельмени сварю.
С такими зарплатами и пенсиями нормативы потребления можно только понижать. потому как не чего и не за что готовить....


Для любителей пельменей есть смысл поставить счётчики, тем более, что пока ставят нашару.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:35

Делают все возможное и невозможное что*-бы ободрать всех , но пострадает как всегда самый нищий .
makishin60
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:50

Re: Міненерго підготувало нові норми споживання газу

  warlamp написав:Для любителей пельменей есть смысл поставить счётчики, тем более, что пока ставят нашару.


Это кому ставят счетчики газа на шару?
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:53

Не оснащены процентов 80, а не 24.9, из тех, кто использует газ только для кухни. Брехня.
Востаннє редагувалось Grisha1 в Вів 18 гру, 2018 14:45, всього редагувалось 1 раз.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:55

Если б установка счетчика стоила адекватных денег, все бы уже давно поставили. Но 4000 гривен при цене самого счетчика в несколько сот - это издевательство, там работы на час.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:57

Они что подразумевают, что люди топят газом? Почему разница в летний и зимний период. Это что включать горелки и жарить кухню? Пережигать воздух.
Уже не знают, что выдумать. Они решили достать народ, хотят революцию спровоцировать?
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:24

  Кузя написав:
  warlamp написав:Для любителей пельменей есть смысл поставить счётчики, тем более, что пока ставят нашару.


Это кому ставят счетчики газа на шару?



1. Финансирование работ по оснащению счетчиками газа населения осуществляется за счет:

средств субъектов хозяйствования, осуществляющих распределение природного газа на соответствующей территории;

средств соответствующего бюджета;

средств соответствующего бюджета, кроме средств местных бюджетов;

2. Бытовые потребители природного газа - физические лица (население) могут самостоятельно обеспечить установление индивидуальных приборов учета природного газа (индивидуальных счетчиков) с последующей компенсацией таких расходов за счет средств, которые ими уплачиваются по тарифу на распределение природного газа.

Порядок и размеры компенсации расходов на приобретение и установку индивидуальных приборов учета природного газа для потребителей природного газа - физических лиц (населения) устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

Для потребителей природного газа - физических лиц (населения), которые установят счетчики в течение 2018 года, соответствующая компенсация осуществляется в течение 12 месяцев.
http://kodeksy.com.ua/ka/ob_obespecheni ... atja-3.htm
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:43

До лампочки эти кодексы, в Киевгазэнерджи на вас посмотрят как на дурака, если вы начнете их цитировать. Скажут, у них в тариф не заложено, и все и кабмин не дал денег.
Grisha1
 
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  #12>
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