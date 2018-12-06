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Міненерго підготувало
нові норми споживання газу

Міненерго підготувало нові норми споживання газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:48

  Кузя написав:
  warlamp написав:Для любителей пельменей есть смысл поставить счётчики, тем более, что пока ставят нашару.


Это кому ставят счетчики газа на шару?

мне
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:54

Если на многоквартирном доме установлен общий счетчик газа то установка в квартирах за свой счет.А если люди не дали установить обще домовой счетчик газа то устанавливают в квартирах бесплатно.Уже проверено.
PEGO450
 
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