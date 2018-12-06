мне
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 гру, 2018 14:48
мне
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 18 гру, 2018 14:54
Если на многоквартирном доме установлен общий счетчик газа то установка в квартирах за свой счет.А если люди не дали установить обще домовой счетчик газа то устанавливают в квартирах бесплатно.Уже проверено.
Додано: Вів 18 гру, 2018 15:39
Додано: Вів 18 гру, 2018 15:56
Абсолютно верно.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:37
Если не удалось достичь взаимопонимания персонала там, тогда обращайтесь сюда:
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:56
Государство заботится обо мне:в апреле на дверях подъезда висела объява Киевгаз ставит нашару,кто не хочет- будет норма по 9,8 на рыло.Общедомового не было.Поставил за 150грн. пареньку за кран,пару уголков и работу.Паспорт счетчика отсканил,так как забирают-типа если ставят за свой счет-их собственность,да ИХСН.Потом спустя 3 недели в райотдел Киевгаза за 2 часа в очереди оформили договор.Три рыла молодая семья)живут,только плита(духовка электро),чайник на плиту в месяц более 3 кубов не было.На ноябрь +20 кубов по старым тарифам накинул в кабинете,ща рисую 0 потребления.Контролерка была в октябре,грит ходят раз в год.Счетчик Ямполь 1,6
За городом естественно магниты)) 8 конвекторов,колонка и 2 плиты с духовками
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 18 гру, 2018 18:00
Re: Міненерго підготувало нові норми споживання газу
Додано: Вів 18 гру, 2018 18:05
Pegasmaster Вор должен воровать!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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