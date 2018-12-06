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Міненерго підготувало
нові норми споживання газу

Міненерго підготувало нові норми споживання газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:48

  Кузя написав:
  warlamp написав:Для любителей пельменей есть смысл поставить счётчики, тем более, что пока ставят нашару.


Это кому ставят счетчики газа на шару?

мне
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:54

Если на многоквартирном доме установлен общий счетчик газа то установка в квартирах за свой счет.А если люди не дали установить обще домовой счетчик газа то устанавливают в квартирах бесплатно.Уже проверено.
PEGO450
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:39

  Мизантрóп написав:
  Кузя написав:
  warlamp написав:Для любителей пельменей есть смысл поставить счётчики, тем более, что пока ставят нашару.


Это кому ставят счетчики газа на шару?

мне


А если подробней, как установить счетчик бесплатно?
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:56

  PEGO450 написав:Если на многоквартирном доме установлен общий счетчик газа то установка в квартирах за свой счет.А если люди не дали установить обще домовой счетчик газа то устанавливают в квартирах бесплатно.Уже проверено.

Абсолютно верно.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:37

  Grisha1 написав:До лампочки эти кодексы, в Киевгазэнерджи на вас посмотрят как на дурака, если вы начнете их цитировать. Скажут, у них в тариф не заложено, и все и кабмин не дал денег.


Если не удалось достичь взаимопонимания персонала там, тогда обращайтесь сюда:

https://www.kmu.gov.ua/ua/uryadova-garyacha-liniya-1545
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:56

  Кузя написав:А если подробней, как установить счетчик бесплатно?

Государство заботится обо мне:в апреле на дверях подъезда висела объява Киевгаз ставит нашару,кто не хочет- будет норма по 9,8 на рыло.Общедомового не было.Поставил за 150грн. пареньку за кран,пару уголков и работу.Паспорт счетчика отсканил,так как забирают-типа если ставят за свой счет-их собственность,да ИХСН.Потом спустя 3 недели в райотдел Киевгаза за 2 часа в очереди оформили договор.Три рыла молодая семья)живут,только плита(духовка электро),чайник на плиту в месяц более 3 кубов не было.На ноябрь +20 кубов по старым тарифам накинул в кабинете,ща рисую 0 потребления.Контролерка была в октябре,грит ходят раз в год.Счетчик Ямполь 1,6 http://vizar.in.ua/products/elektronnij ... ol-egl-1-6
За городом естественно магниты)) 8 конвекторов,колонка и 2 плиты с духовками
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:00

Re: Міненерго підготувало нові норми споживання газу

  Мизантрóп написав:За городом естественно магниты)) 8 конвекторов,колонка и 2 плиты с духовками

жесть. а еще мы хотим чтобы власть и чиновники не крали.
с чего бы это?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:05

Pegasmaster Вор должен воровать!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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