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НДУ з 1 січня закриє можливість
подання звітності до...

НДУ з 1 січня закриє можливість подання звітності до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:52

НДУ з 1 січня закриє можливість подання звітності до...

Пропонуємо до обговорення:
Національний депозитарій України (НДУ) з 1 січня 2019 року закриє опцію в "кабінеті клієнта" з подачі в Нацкомісію з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) звітності і/або адміністративних даних.

Дивися повний текст НДУ з 1 січня закриє можливість подання звітності до НКЦПФР через \"кабінет клієнта\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:52

Структура (АРИФРУ), которая не первый год монополизирует рынок раскрытия информации на фондовом рынке. Сначала, платным стал stockmarket (раскрытия информации на котором должно быть по нормативке бесплатным - введена обязательная оплата за тех.поддаржку кабинета. Деюре нет нарушений, но по факту раскрытие платное в виде 770грн. в год с "носа"), потом оф.издательство НКЦБФР осталось 1 и тоже под крылом АРИФРУ ( с растущими тарифами), по сути это издательство осталось атавизмом, при всеобщем переходе на электронную отчетность, но повидимому оно кому-то нужно, теперь отправить отчет в Комиссию станет платным. Кто ответит, почему собственник информации - эмитент, не может это сделать самотоятельно, зачем информацию передавать какой-то фирме-прокладке? В какой еще гос.орган подается подобным образом отчетность?
pv1673
 
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