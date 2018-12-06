НДУ з 1 січня закриє можливість подання звітності до...

Додано: Вів 18 гру, 2018 12:52
Структура (АРИФРУ), которая не первый год монополизирует рынок раскрытия информации на фондовом рынке. Сначала, платным стал stockmarket (раскрытия информации на котором должно быть по нормативке бесплатным - введена обязательная оплата за тех.поддаржку кабинета. Деюре нет нарушений, но по факту раскрытие платное в виде 770грн. в год с "носа"), потом оф.издательство НКЦБФР осталось 1 и тоже под крылом АРИФРУ ( с растущими тарифами), по сути это издательство осталось атавизмом, при всеобщем переходе на электронную отчетность, но повидимому оно кому-то нужно, теперь отправить отчет в Комиссию станет платным. Кто ответит, почему собственник информации - эмитент, не может это сделать самотоятельно, зачем информацию передавать какой-то фирме-прокладке? В какой еще гос.орган подается подобным образом отчетность?