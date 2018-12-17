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У Брюсселі підписали вісім угод
на €400 мільйонів – Гройсман

У Брюсселі підписали вісім угод на €400 мільйонів – Гройсман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:42

У Брюсселі підписали вісім угод на €400 мільйонів – Гройсман

Пропонуємо до обговорення:
В ході проведення засідання Ради асоціації ЄС-Україна сторони підписали 8 фінансових угод на загальну вартість понад 400 мільйонів євро.

Дивися повний текст У Брюсселі підписали вісім угод на €400 мільйонів – Гройсман.
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