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Київ витратить 640 мільйонів на добудову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 гру, 2018 14:52
Пропонуємо до обговорення:
Комунальне підприємство "Житлоінвестбуд-УКБ" замовило компанії "ЭталонБуд" завершення будівництва житла за скоригованим проектом в Святошинському районі Києва за 638,34 мільйона гривень.
Дивися повний текст Київ витратить 640 мільйонів на добудову багатоповерхівки за забудовником-банкрутом - ЗМІ
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Додано: Вів 18 гру, 2018 14:52
Цікаво, а що і коли буде з тими 6-ма багатоповерхівками на Троєщині?...
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Додано: Вів 18 гру, 2018 14:59
Пока стоят. Но ждут пока свалятся. Чтоб не тратиться на демонтаж.
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