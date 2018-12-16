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Заборону на ввезення російських
товарів продовжили до...

Заборону на ввезення російських товарів продовжили до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:00

Заборону на ввезення російських товарів продовжили до...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України продовжив обмеження на ввезення російських товарів в Україну на термін до 2020 року.

Дивися повний текст Заборону на ввезення російських товарів продовжили до 2020 року.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:01

Цікаво звідки на розетці і comfy стільки російської побутової техніки сьогодні якщо вони заборонені на ввіз.
ookrep
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:30

контрабанда червоної ікри з РФ все одно їде...
fishman
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:34

Бред , если с РФ идет куча товара для военных нужд , еще огромная масса товара закупается через Польшу , Беларусь , Китай . Весь титан для военки идет через Китай . Правда только дороже все выходит и на этом хорошо греются посредники. Да что там говорить если газ идет с РФ , а стоимость его транзита составляет 15% бюджета Украины
makishin60
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