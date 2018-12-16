Кабінет міністрів України продовжив обмеження на ввезення російських товарів в Україну на термін до 2020 року.
Дивися повний текст Заборону на ввезення російських товарів продовжили до 2020 року.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 16:00
Заборону на ввезення російських товарів продовжили до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Заборону на ввезення російських товарів продовжили до 2020 року.
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:01
Цікаво звідки на розетці і comfy стільки російської побутової техніки сьогодні якщо вони заборонені на ввіз.
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:34
Бред , если с РФ идет куча товара для военных нужд , еще огромная масса товара закупается через Польшу , Беларусь , Китай . Весь титан для военки идет через Китай . Правда только дороже все выходит и на этом хорошо греются посредники. Да что там говорить если газ идет с РФ , а стоимость его транзита составляет 15% бюджета Украины
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