Требуется специалист по составлению бизнес-планов

Консалтинговая компания ищет в свою команду опытного, МЕГА активного, ответственного специалиста по бизнес-планированию.
Основными обязанностями будут:
•разработка бизнес-планов;
•проведение маркетинговых исследований, определение тенденций рынков и отраслей, основных макро- и микроэкономических показателей;
•подготовка финансово-экономических расчетов и сценариев развития бизнес-проектов и инвестиционных проектов, построение финансовых моделей;
•разработка бизнес-плана в соответствии со стандартами UNIDO/EBRD/BFM/KPMG (по согласованию с заказчиком);
Рассматриваем сотрудничество с полным рабочим днем в офисе и на удаленной основе. Вознаграждение за проделанные работы обсуждаются при личной встрече.