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Требуется специалист по
составлению бизнес-планов

Требуется специалист по составлению бизнес-планов
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:09

Требуется специалист по составлению бизнес-планов

Консалтинговая компания ищет в свою команду опытного, МЕГА активного, ответственного специалиста по бизнес-планированию.

Основными обязанностями будут:
•разработка бизнес-планов;
•проведение маркетинговых исследований, определение тенденций рынков и отраслей, основных макро- и микроэкономических показателей;
•подготовка финансово-экономических расчетов и сценариев развития бизнес-проектов и инвестиционных проектов, построение финансовых моделей;
•разработка бизнес-плана в соответствии со стандартами UNIDO/EBRD/BFM/KPMG (по согласованию с заказчиком);

Рассматриваем сотрудничество с полным рабочим днем в офисе и на удаленной основе. Вознаграждение за проделанные работы обсуждаются при личной встрече.
pareto
 
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