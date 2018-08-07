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Требуется специалист по составлению бизнес-планов
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:09
Консалтинговая компания ищет в свою команду опытного, МЕГА активного, ответственного специалиста по бизнес-планированию.
Основными обязанностями будут:
•разработка бизнес-планов;
•проведение маркетинговых исследований, определение тенденций рынков и отраслей, основных макро- и микроэкономических показателей;
•подготовка финансово-экономических расчетов и сценариев развития бизнес-проектов и инвестиционных проектов, построение финансовых моделей;
•разработка бизнес-плана в соответствии со стандартами UNIDO/EBRD/BFM/KPMG (по согласованию с заказчиком);
Рассматриваем сотрудничество с полным рабочим днем в офисе и на удаленной основе. Вознаграждение за проделанные работы обсуждаются при личной встрече.
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pareto
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Додано: Пон 25 бер, 2019 16:03
pareto Добрый день, будьте добры, e-mail/контактные данные, готова удаленно создавать фин модели. Опыт работы в иностранных и украинских банках и в промышленных холдингах (агро, альтернативная энергетика), в т.ч в настоящее время.
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oksana2504
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Додано: Сер 24 лип, 2019 16:55
pareto
BFM - это я. Обсудим?
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bfmgroup
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